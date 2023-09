Brug af et gyroskop til at måle variationer i jordens rotation

Et team af forskere har udviklet en ny måde at måle variationer i jordens rotation ved hjælp af et gyroskop. Forskerne, baseret på Tysklands Geodætiske Observatorium Wettzell, skabte et 16 meter langt laserhulrum, kendt som "G", der fungerer som et ringgyroskop. Indeni interagerer dobbelte laserstråler, der bevæger sig i modsatte retninger, for at skabe et interferensmønster. Forskerne fandt ud af, at når Jorden roterer, afspejles udsving i dens hastighed i interferensmønsteret. Ved at analysere interferensmønsteret var forskerne i stand til at beregne afstanden tilbagelagt af et givet punkt på Jorden over en bestemt tidsperiode.

I deres undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Photonics testede forskerne gyroskopets ydeevne over en periode på fire måneder og var i stand til at måle længden af ​​en given dag inden for blot et par millisekunder. Dette præcisionsniveau er langt større end tidligere metoder, der blev brugt til at måle Jordens rotation og kunne bruges til at bygge mere nøjagtige geofysiske modeller for global transport.

Holdets resultater blev diskuteret af Caterina Cimminelli og Giuseppe Brunetti i et News & Views-stykke, der også blev offentliggjort i Nature Photonics. Forskerne foreslog, at denne nye metode til at måle dagslængde, kombineret med dens variationer, kunne føre til forbedrede geofysiske modeller, som har vidtgående anvendelser inden for områder som klimavidenskab og navigation. Forskerne mener, at denne tilgang kunne give mere præcise beskrivelser af længden af ​​en dag under hensyntagen til forskellige faktorer, der påvirker Jordens rotation, såsom månens træk, havstrømme og atmosfæriske forhold.

Samlet set giver denne nye gyroskopbaserede tilgang et løfte om at fremme vores forståelse af Jordens rotation og dens virkninger på forskellige geofysiske fænomener.

