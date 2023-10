En spændende mulighed for at være vidne til en ringformet solformørkelse

Millioner af mennesker vil have chancen for at overvære et spektakulært naturfænomen kendt som en ringformet formørkelse denne weekend, når den passerer fra Oregon til Texas. Under en ringformet solformørkelse er månen længst væk fra Jorden og blokerer ikke helt for solen, hvilket skaber en lys ydre kant eller "ildring" omkring månen. Otte stater vil opleve denne himmelske visning, startende i Eugene, Oregon, hvor den vil vare i næsten fire minutter. Uddannelsesbegivenheder og livestreams af formørkelsen vil være tilgængelige på forskellige steder, såsom Oregon Museum of Science and Industry i Portland.

Albuquerque, New Mexico, vil se formørkelsen falde sammen med den årlige Albuquerque International Balloon Fiesta. Sidste år tiltrak fiestaen næsten 830,000 mennesker, og dette års kombination af observation af formørkelse forventes at trække en endnu større skare. Richard Rand, formand for afdelingen for fysik og astronomi ved University of New Mexico, understreger den dybe følelse af at opleve sådan en begivenhed. Campus vil tilbyde pædagogiske aktiviteter og en visning af "ildringen".

I San Antonio, Texas, vil den delvise formørkelse finde sted mellem 10:23 og 11:54. Visninger vil være tilgængelige i nærheden af ​​Woodlawn Lake og i flere parker, og byder på lokale begivenheder såsom pinhole viewing, galakseslim og en astronaut træningslejr forhindringsbane. Endelig er Corpus Christi, Texas, det sidste store sted i USA, hvor man kan se formørkelsen, og peak-varigheden vil være den længste der, og varer over fem minutter. Hotelreservationer i Corpus Christi har oplevet en markant stigning i forhold til samme periode sidste år.

For at se den ringformede formørkelse sikkert er det afgørende at tage de nødvendige forholdsregler. At se direkte på solen kan forårsage permanent skade på øjnene. Korrekt øjenbeskyttelse, såsom certificerede briller eller håndholdte solbriller, er afgørende. Almindelige solbriller giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, da nethinder er følsomme over for lys. Så det er vigtigt at undgå at se på solen, selv for et kort øjeblik.

Denne kommende ringformede formørkelse er kun begyndelsen, da den 8. april 2024 vil en sjældnere total solformørkelse strække sig over ti stater og tiltrække millioner af turister. Den fulde liste over steder og varigheder for den ringformede formørkelsesbegivenhed kan findes ved at besøge pålidelige kilder.

Definitioner:

– Ringformørkelse: En type solformørkelse, hvor månen ikke helt blokerer for solen og efterlader en lys ring omkring månen.

– Eclipse viewing: Observation af en sol- eller måneformørkelse med de rette forholdsregler, såsom at bruge certificerede briller eller håndholdte solbriller.

– Nethinde: Den følsomme del af øjet, der registrerer lys.

