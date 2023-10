Life After Space: Tilpasning til tyngdekraften og slår rekorder

Efter at have tilbragt mere end et år i rummet, står astronauten Frank Rubio nu over for udfordringen med at tilpasse sig livet på Jorden igen. Rubio vendte for nylig tilbage fra en 371-dages mission ombord på den internationale rumstation, og overgik den tidligere amerikanske rekord for den længste varighed, der var tilbragt i rummet. Da han vendte tilbage, talte Rubio på en pressekonference i NASAs Johnson Space Center i Houston, hvor han beskrev vanskeligheden ved at tilpasse sig Jordens tyngdekraft. Han nævnte, at han havde smerter i sålerne og lænden, mens hans krop tilpasser sig til at støtte sin fulde vægt.

Rubios forlængede ophold i rummet var ikke oprindeligt planlagt. På grund af en kølevæskelækage i Soyuz-rumfartøjet, der var beregnet til hjemrejsen, sendte den russiske rumfartsorganisation, Roscosmos, et tomt rumfartøj for at hente Rubio og hans besætningsmedlemmer. Som et resultat måtte Rubio fortsætte den mission, der oprindeligt var beregnet til en anden besætning. På trods af de uventede omstændigheder bevarede Rubio en positiv tankegang, idet han erkendte, at det var mentalt udfordrende, men nødvendigt at blive holdt sammen i et år.

Ud over at bryde den amerikanske rekord i den længste varighed i rummet, sigtede Rubio på at opnå endnu en milepæl under sin mission. Han forsøgte at dyrke en tomat i rummet, hvilket ville have været en betydelig bedrift. Men han forlod tomaten og var ude af stand til at finde den, hvilket førte til spekulationer om, at han utilsigtet kunne have spist den.

Når de vender tilbage til Jorden, oplever astronauter ofte et fænomen kendt som "rumtilpasningssyndrom." Denne tilstand indebærer vanskeligheder med at opretholde balance og koordination på grund af gravitationsskiftet. Rubio nævnte at føle en drift til højre eller venstre, når han forsøgte at gå ligeud, på trods af at han havde et klart sind.

Rubios rejse fremhæver de fysiske og psykologiske udfordringer, som astronauter står over for under langvarige rummissioner. Mens mennesker fortsætter med at udforske rummets grænser, vil forståelsen af ​​virkningerne af mikrotyngdekraft og gentilpasning til livet på Jorden forblive vitale forskningsområder.

kilder:

AFP (Agence France-Presse)