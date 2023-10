NASA-astronaut Frank Rubio tilpasser sig livet tilbage på jorden efter årelang rummission

NASA-astronauten Frank Rubio vendte for nylig tilbage til Jorden efter at have tilbragt mere end et år i rummet. På en pressekonference afholdt i NASAs Johnson Space Center i Houston, Texas, diskuterede Rubio udfordringerne ved at tilpasse sig Jordens tyngdekraft. Han nævnte, at han oplevede ubehag i fødderne og lænden i løbet af de første par dage, da hans krop igen vænnede sig til at støtte sin egen vægt.

Rubios mission var oprindeligt planlagt til at vare i seks måneder, men på grund af en kølevæskelækage i Soyuz-rumfartøjet måtte han og hans besætningsmedlemmer vende tilbage til Jorden efter 371 dage. Kølevæskelækagen opstod i december, sandsynligvis forårsaget af en mikrometeoroid. Som en sikkerhedsforanstaltning besluttede det russiske rumagentur, Roscosmos, at sende et tomt Soyuz-rumfartøj til den internationale rumstation for at tjene som backup-fartøj. Dette gjorde det muligt for Rubio og hans andre astronauter at vende tilbage til Jorden i det originale rumfartøj, men de måtte overtage den mission, der oprindeligt var tildelt besætningen, der var beregnet til det andet skib.

Rubio indrømmede, at udsigten til at tilbringe et år begrænset til rumstationen var udfordrende for ham, da han nyder at være udendørs. Han formåede dog mentalt at tilpasse sig sine omgivelser og accepterede, at rumstationen var hans hjem de næste 12 måneder. På trods af de uventede omstændigheder tillod udvidelsen af ​​Rubios mission ham at slå rekorden for den længste tid tilbragt i rummet af en amerikansk astronaut. Han overgik Mark Vande Heis rekord i 2022 på 355 dage i træk.

At vende tilbage til Jorden gav sit eget sæt af udfordringer. Rubio beskrev fornemmelsen af ​​at drive til højre eller venstre, mens han forsøgte at gå ligeud, hvilket tog lidt tilvænning. Han forklarede, at mens hans sind var klar, reagerede hans krop ikke som forventet.

I løbet af sin tid på den internationale rumstation begyndte Rubio et eksperiment for at dyrke en tomat. Selvom han forsøgte at sikre den med velcro, forlagde han den og var ikke i stand til at finde den igen. Rubio spekulerede humoristisk i, at det kunne være tørret ud og blevet forvekslet med affald, eller at han ubevidst spiste det.

Samlet set fremhæver Rubios mission de fysiske og mentale justeringer, astronauter skal foretage, når de vender tilbage fra et længere ophold i rummet. Deres erfaringer bidrager til videnskabelig forskning og fremskridt inden for rumudforskning.

