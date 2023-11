På vej mod at låse op for ekstragalaktiske sorte hullers hemmeligheder

Forskere fra UR Rao Satellite Center (URSC) i ISRO og Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) har opnået et betydeligt gennembrud i undersøgelsen af ​​sorte huller. Ved hjælp af en teknik kaldet røntgenpolarimetri har de for første gang detekteret stråling udsendt fra en ekstragalaktisk sort hulkilde. Denne banebrydende opdagelse åbner nye horisonter for at forstå de underliggende fysiske processer omkring sorte huller.

Det pågældende sorte hul er placeret i den store magellanske sky (LMC), en lille ledsagergalakse til Mælkevejen. Kendt som LMC X-3, er det et binært system bestående af et sort hul og en normal stjerne, der er varmere, større og mere massiv end vores sol. Systemet blev oprindeligt opdaget af et kredsende røntgenteleskop i 1971 og har siden været genstand for omfattende forskning af forskellige hold af astronomer.

Det seneste gennembrud blev muliggjort af Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), den første mission fra NASA, der er specielt designet til at studere polariseringen af ​​røntgenstråler fra himmellegemer. IXPE, der blev lanceret i 2021, giver en unik observationsteknik, der gør det muligt for forskere at dykke dybere ned i emissionsprocesserne og geometrien for objekter, der samler sig omkring sorte huller.

Forskerne fra IITG og URSC fokuserede deres undersøgelse på LMC X-3 og betragtede det som et ideelt kosmisk laboratorium. Ved at undersøge røntgenpolarisationssignaturerne af dette sorte hul ved hjælp af IXPE, var de i stand til at detektere betydelige polariserede emissioner. Disse emissioner er sandsynligvis resultatet af en kombination af direkte og/eller reflekterede emissioner fra en delvist ioniseret skiveatmosfære.

Derudover målte forskerne det sorte huls spin ved at analysere observationer fra Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) Mission og Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Mission. Deres resultater indikerer, at det sorte hul i LMC X-3 udviser svag rotation.

Denne banebrydende undersøgelse er blevet offentliggjort i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, hvilket yderligere bidrager til vores forståelse af sorte hul-fænomener. Mens videnskabsmænd fortsætter med at udforske og studere sorte hullers mystiske natur, baner gennembrud som disse vejen for fremtidige fremskridt inden for astrofysik.