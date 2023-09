Byparker bygget på tidligere forbrændingsovne kan have forhøjede niveauer af bly, viser undersøgelser

En nylig undersøgelse foretaget af Duke University har fundet ud af, at byparker og legepladser bygget på stedet for tidligere affaldsforbrændingsanlæg stadig kan have betydeligt højere niveauer af bly i deres overfladejord. Forskningen, ledet af professor Daniel D. Richter, analyserede overfladejordprøver fra tre byparker i Durham, North Carolina, som blev bygget på tidligere forbrændingsanlæg lukket i begyndelsen af ​​1940'erne.

Undersøgelsen afslørede, at prøver indsamlet fra en sektion af East Durham Park indeholdt blyniveauer over 2000 ppm, hvilket er mere end fem gange højere end den nuværende US Environmental Protection Agency (EPA) standard for sikker jord i legeområder for børn. Prøver fra Walltown Park indeholdt for det meste lave blyniveauer, men omkring 10 % var bekymrende, og nogle få var meget høje. På den anden side havde prøver fra East End Park alle niveauer af jordbly under den nuværende EPA-tærskel for børns sikkerhed.

Resultaterne fremhæver behovet for øget overvågning og afbødningsindsats i parker bygget på tidligere forbrændingsanlæg. Richter understregede vigtigheden af ​​at bestemme forureningsrisici og forstå, hvorfor forurening aftager med forskellige hastigheder forskellige steder. Han opfordrede til udbredt prøveudtagning og overvågning samt oprettelse af jordbundskort og jordbundskort i byer over hele USA og Canada.

Historiske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af ​​alle undersøgte byer i USA og Canada forbrændte fast affald mellem 1930'erne og 1950'erne. Forbrændingsanlæggene afbrændte forskellige typer affald og affald, herunder produkter, der indeholdt bly. Den resterende aske, som koncentrerede forurenende stoffer som bly, blev nogle gange spredt rundt i parker og andre byrum.

For at lette prøvetagnings- og overvågningsindsatsen nævnte Richter brugen af ​​ny teknologi såsom bærbare røntgenfluorescensinstrumenter. Disse instrumenter kan give en foreløbig analyse af jordprøver for flere metaller, inklusive bly, på kun 20 sekunder. Derudover kan historiske optegnelser om affaldsforbrænding og bortskaffelse af aske hjælpe med at identificere hotspots hurtigere.

Samlet set fremhæver undersøgelsen de potentielle langsigtede sundhedsrisici forbundet med blyforurening i byjord og understreger behovet for en fortsat indsats for at overvåge og afbøde disse risici i parker og andre byrum bygget på tidligere forbrændingsanlæg.

kilder:

– Miljøvidenskab og teknologibreve (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488