Et frisk perspektiv: Transformering af Glasgows madørken gennem urbant landbrug

Nylig forskning udført af University of Glasgow og Florida State University har afsløret en frisk tilgang til at tackle Glasgows "madørkener" og reducere ulighed. Gennem omhyggelig geospatial analyse opdagede forskerne, at introduktion af fælleshaver og kolonihaver på strategiske steder i hele byen betydeligt kunne forbedre adgangen til friske og overkommelige produkter i underbetjente områder.

Undersøgelsen, med titlen "Equalizing urban agriculture access in Glasgow: A spatial optimization approach", fremhæver de mange fordele ved bylandbrug ud over tilgængelighed af fødevarer. Ud over at levere friske råvarer, fremmer fælleshaver og kolonihaver samfundsforbindelser, udveksler viden om mad og forbedrer mentalt velvære gennem udendørsaktiviteter.

I øjeblikket bor kun 36% af Glasgows indbyggere inden for 10 minutters gang fra et bylandbrugssted. Analysen identificerede, at økonomisk dårligt stillede områder i udkanten af ​​byen har en tendens til at have begrænset adgang til billig og frisk mad, hvilket resulterer i "madørkener". Interessant nok fandt forskerne cirka 939 hektar ledigt og forladt land over hele Glasgow, hvor omkring 60% af befolkningen bor inden for 500 meter fra et ubrugt område.

Ved at udnytte modellering af rumlig optimering demonstrerede holdet, at konvertering af kun 15 nedlagte steder til bylandbrugscentre kunne udvide adgangen til friske råvarer til 50 % af Glasgows indbyggere, hvilket har en betydelig indvirkning på at reducere fødevareuligheden. Opskalering af indsatsen ved at tilføje op til 60 nye steder inden for 10 minutters gang kan potentielt tjene op til 70 % af byens befolkning og effektivt eliminere ulighed i adgang.

Dr. Mingshu Wang, medforfatter af undersøgelsen, bemærkede, at Glasgow står over for betydelige udfordringer på grund af begrænset adgang til økonomisk overkommelig, nærende mad i områder med lavere indkomst. Denne datadrevne tilgang til byplanlægning tilbyder dog lovende løsninger uden at kræve væsentlige investeringer. Ved at omdanne ledige arealer til lokale landbrugscentre kan Glasgow imødegå Glasgow-effekten og samtidig give lokale beboere mulighed for at foretage positive ændringer i deres lokalsamfund.

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Hvad er bylandbrug?



A: Bylandbrug refererer til praksis med at dyrke, forarbejde og distribuere fødevarer i eller omkring byområder. Dette inkluderer forskellige former såsom fælleshaver, taghaver og vertikale gårde.

Q: Hvad er madørkener?



A: Madørkener er områder, typisk i kvarterer med lav indkomst, hvor beboerne har begrænset adgang til overkommelig og nærende mad, hvilket ofte resulterer i dårlige kostrelaterede sundhedsresultater.

Q: Hvordan kan bylandbrug gavne lokalsamfund?



Sv: Bylandbrug tilbyder flere fordele for lokalsamfund, herunder øget adgang til friske og overkommelige produkter, sociale forbindelser, videnudveksling om mad, forbedret mentalt velvære og muligheder for fysisk aktivitet.

Q: Hvad er rumlig optimeringsmodellering?



A: Rumlig optimeringsmodellering er en teknik, der bruger matematiske algoritmer til at bestemme den bedste allokering af ressourcer eller lokationer baseret på specifikke mål, begrænsninger og rumlige data. I forbindelse med denne undersøgelse blev den brugt til at identificere optimale placeringer for fælleshaver og kolonihaver for at maksimere tilgængeligheden og reducere fødevareuligheden.

