Virkningen af ​​neutral brint på flugten af ​​Lyman-alfa-fotoner i reioniserings-epokegalakser

Astronomer er stadig usikre på processen og tidspunktet for reionisering, som er, når brintet i universet blev ioniseret igen efter at have eksisteret som neutrale atomer i omkring 200 millioner år. Reionisering er drevet af Lyman-kontinuum (LyC) fotoner, som har energien til at slå elektroner ud af brintatomer. Spørgsmålet er, hvor kom disse LyC-fotoner fra? Mange astronomer mener, at tidlige galakser spillede en rolle i at reionisere universet.

I løbet af reioniseringsperioden var der galakser, der udsendte Lyman-Alpha (Lyα) stråling, som frigives, når brintatomer går fra deres første exciterede tilstand til deres grundtilstand. Imidlertid var ikke alle Lyα-fotoner i stand til at undslippe disse galakser. Hvis en Lyα-foton spredes til kanten af ​​en galakse, kan den undslippe og blive opdaget. Hvis ingen Lyα-fotoner kan undslippe, tyder det på, at LyC-fotoner heller ikke er i stand til at undslippe, og at galaksen ikke bidrog til reionisering.

Tilstedeværelsen af ​​neutral brint (HI) i disse galakser kunne have forhindret undslippet af Lyα-fotoner og følgelig LyC-fotoner. For at undersøge dette blev der udført en undersøgelse af en prøve af galakser observeret nær slutningen af ​​reionisering, ved at bruge Lyα- og [CII]-emission (emission fra kulstof, der har absorberet den rigtige mængde energi for en elektron at undslippe) til at måle deres rødforskydninger.

Rødforskydningerne af Lyα og [CII] emission i hver galakse blev sammenlignet. Forskerne fandt ud af, at hastighedsforskydningen mellem de to emissionstyper, kendt som Lyα-hastighedsforskydningen, var positivt korreleret med HI-gasmassen i galakser fra reioniseringsepoken. Dette tyder på, at Lyα-udslip i disse galakser er påvirket af det overordnede HI-gasindhold snarere end lokale regioner.

Resultaterne indikerer, at en stigende overflod af HI-gas gør det sværere for Lyα-fotoner at undslippe, hvilket også hæmmer undslippet af LyC-ioniserende fotoner. Dette tyder på, at undersøgelse af det overordnede HI-indhold i galakser kan give indsigt i processen med at reionisere universet.

Fremtidige observationer fra James Webb Space Telescope (JWST) forventes at give data af højere kvalitet om gamle galakser fra genioniseringsæraen, hvilket giver en større forståelse af denne betydningsfulde periode i universets historie.

Kilder: Lauren Elicker, University of Cincinnati