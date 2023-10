Nye stjernesporingssensorer muliggør registrering af satellitaffald

Stjernesporingssensorer er ved at blive udviklet til at hjælpe satellitter med at opdage farligt baneaffald, som ikke kan ses fra jorden. Stjernesporere bruger stjerners kendte position til at holde satellitterne korrekt orienteret. Arcsec, en belgisk specialist i rumfartøjskomponenter, indgår i partnerskab med det portugisiske rumtrafikstyringsselskab NeuraSpace for at udvikle en stjernesporing, der kan se snavs, og som forventes at blive demonstreret i rummet i 2025. Ved at kombinere Arcsecs sensorer med NeuraSpaces eksisterende data fra offentlige kilder og jordteleskop partnerskaber, vil det portugisiske foretagende være i stand til at spore meget mindre orbitalaffald. I mellemtiden har Redwire, der er baseret i Jacksonville, Florida, udviklet en stjernesporer, der kan registrere affald og er planlagt til at være i kredsløb inden for de næste seks måneder. Andre producenter undersøger også udviklingen af ​​stjernesporere til affaldsdetektering.

En applikation til stjernesporere til affaldsdetektering er billeddannelse af usamarbejdsvillige objekter i umiddelbar nærhed af rumfartøjer. True Anomaly, en Denver-baseret satellitproducent, planlægger at bruge Redwire SpectraTRAC-stjernesporere og kameraer til rumfartøjer dedikeret til dette formål. Luis Gomes, administrerende direktør for den lille satellitspecialist AAC Clyde Space, forklarer, at stjernesporere allerede kan detektere ikke-himmelske objekter, men disse data ignoreres typisk for at spare på computerkraften ombord.

Arcsec udforsker også måder at eftermontere stjernesporere, der allerede er i kredsløb, for at opdage affald. Virksomheden har leveret 50 stjernetrackere indtil videre, primært til kommercielle cubesats i lav kredsløb om jorden. At overbevise star tracker-kunder om også at spore affald ville medføre nogle ekstra omkostninger, men kunne forbedre operatørernes image. Partnerskabet mellem Arcsec og NeuraSpace giver et incitament for brugere af stjernesporing til at blive vagthunde, da kunderne ville modtage bedre service og indsigt fra platformen til styring af rumtrafik.

