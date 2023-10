Trækfugle kæmper for at navigere under rumvejrshændelser

Trækfugle i USA står over for vanskeligheder med at navigere, når de udsættes for solstorme og andre rumvejrhændelser, der forstyrrer deres evne til at fornemme Jordens magnetfelt, ifølge en ny undersøgelse. Forskningen tyder på, at disse forstyrrelser alvorligt kan hæmme fuglenes navigationsevner, når solen bevæger sig mod sit solmaksimum, en periode med øget solaktivitet.

Solstorme involverer frigivelse af højenergipartikler og stråling, såsom koronale masseudstødninger (CME'er) og solvindstød. Når disse udbrud interagerer med Jorden, skaber de midlertidige variationer i planetens magnetiske skjold, kendt som magnetosfæren. Tidligere forskning har afsløret, at disse geomagnetiske forstyrrelser interfererer med dyrs magnetoreception eller deres evne til at fornemme det magnetiske felt.

I undersøgelsen analyserede forskere trækmønstrene for forskellige typer natlige trækfugle over en 23-årig periode. Dette omfattede siddende fugle, kystfugle og vandfugle. Ved at undersøge mere end 3 millioner radarbilleder og sammenligne dem med magnetfeltdata vurderede holdet, om fuglenes adfærd ændrede sig under geomagnetiske forstyrrelser.

Resultaterne afslørede et fald på 9% til 17% i antallet af fugle, der forsøgte at trække under disse forstyrrelser. De fugle, der migrerede, stødte på udfordringer med at navigere på deres sædvanlige ruter. Forskere bemærkede, at fugle stolede mere på vindstyring frem for magnetfeltlinjer, hvilket reducerede deres flyveindsats med 25 %.

Mens størstedelen af ​​fuglene virkede upåvirket af rumvejrshændelser, led et lille mindretal af mislykkede migrationer, hvilket førte til reducerede overlevelseschancer. Disse fugle gik glip af gunstige vejrforhold, let tilgængelig mad og potentielle ynglemuligheder.

Det kommende solmaksimum, som forventes at begynde inden for det næste år, udgør større risici for trækfugle. Med øget solaktivitet forventes geomagnetiske forstyrrelser at blive mere almindelige. Eksperter er også bekymrede over indvirkningen på andre vandrende arter som hvaler, skildpadder og fisk, der er afhængige af magnetoreception til navigation.

Ved at forstå virkningerne af rumvejr på vandrende dyr håber forskerne at udvikle strategier til at beskytte disse arter i perioder med øget solaktivitet.

kilder:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

- University of Michigan