Ny undersøgelse finder, at mikroplastik i skyer kan påvirke klimaet

En nylig undersøgelse offentliggjort i Environmental Chemistry Letters har afsløret tilstedeværelsen af ​​bittesmå mikroplastikpartikler i skyvand indsamlet fra topmøder i høj højde i Japan. Mikroplasten, der varierer i størrelse fra 7.1 til 94.6 mikrometer, blev påvist i skyvandsprøverne, hvilket tyder på, at de kan påvirke skydannelsen og potentielt påvirke klimaet.

Mikroplastik, som er partikler mindre end 5 millimeter i størrelse, har allerede vist sig at forurene verdens oceaner, floder, jordbund og endda de indre organer i dyrelivet. En voksende mængde forskning har også vist, at mikroplastik kan transporteres gennem atmosfæren, blive blæst op i luften af ​​vind og havsprøjt og derefter falde tilbage til jorden i regn. Nu tyder denne nye undersøgelse på, at mikroplastik også kan være til stede i skyer.

Forskerne indsamlede skyvandsprøver ved hjælp af fine wire-enheder og analyserede dem ved hjælp af billeddannelsesteknikker. De fandt mikroplast fra ni forskellige plasttyper, herunder polyethylen, polypropylen og polyethylenterephthalat. Hver liter undersøgt skyvand indeholdt mellem 6.7 og 13.9 mikroplastik, selvom de faktiske tal kan være højere på grund af potentielt partikeltab under opsamling.

Undersøgelsen tyder på, at mikroplast kan fungere som skykondensationskerner eller iskernepartikler, hvilket påvirker skydannelsen. Dette kan have konsekvenser for Jordens klima, da skyer kan reflektere sollys og afkøle planeten eller bidrage til frigivelsen af ​​drivhusgasser som metan og kuldioxid, der opvarmer Jorden.

Nogle eksperter rejser dog tvivl om mikroplastikkens direkte indvirkning på skydannelsen. De hævder, at tilstedeværelsen af ​​mikroplast i skyer blot kan betyde, at partiklerne transporteres med luftmassen og ikke direkte påvirker selve skydannelsesprocessen.

Det er af afgørende betydning at bestemme plastens indvirkning på Jordens systemer, økosystemer og sundhed i betragtning af den forventede stigning i produktionen af ​​plastaffald. Med anslået 26 milliarder tons plastaffald forventet mellem 1950'erne og 2050, er der behov for yderligere forskning for fuldt ud at forstå virkningerne af mikroplast på skydannelse og klima.

kilder:

– Miljøkemibreve

– Mongabay