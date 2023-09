Australien udvikler CRISPR-baseret diagnostisk værktøj til detektion af abekoppervirus

Forskere i Australien har udviklet et banebrydende diagnostisk værktøj, MPXV-CRISPR, til påvisning af monkeypox virus (MPXV). Dette værktøj, det første af sin slags i Australien, bruger CRISPR-teknologi til at opdage virussen med bemærkelsesværdig præcision og hastighed. Forskningen, en samarbejdsindsats ledet af Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, blev offentliggjort i The Lancet Microbe.

Mens CRISPR-teknologien er bedst kendt for sine evner inden for genomredigering, er den for nylig dukket op som et kraftfuldt værktøj til diagnostiske formål. MPXV-CRISPR er designet til at målrette mod specifikke genetiske sekvenser, der kun findes i MPXV-virus. University of Melbournes Dr. Soo Jen Low, en af ​​undersøgelsens medførste forfattere, forklarede, at CRISPR-baserede diagnostiske værktøjer fungerer som superpræcise detektiver, der hurtigt identificerer genetisk materiale forbundet med specifikke patogener.

MPXV-CRISPR-værktøjet er programmeret til at genkende virussen ved hjælp af tekniske "vejledninger" baseret på en database med 523 MPXV-genomer. Når viralt DNA er til stede i en klinisk prøve, ledes CRISPR-systemet til målet og udsender et signal, der indikerer tilstedeværelsen af ​​virussen. Følsomheden og præcisionsniveauerne af denne testmetode er sammenlignelige med guldstandard PCR-metoder, men med fordelen af ​​at levere resultater på en brøkdel af tiden.

En af de banebrydende funktioner ved MPXV-CRISPR er den hastighed, hvormed den kan stille en diagnose. Traditionel abekoppediagnostik er ofte afhængig af centraliserede laboratorieindstillinger, hvilket kan resultere i forsinkelser på flere dage, før testresultater er tilgængelige. I modsætning hertil kan MPXV-CRISPR opdage virussen på kun 45 minutter, hvilket giver mulighed for hurtig on-site detektion.

Forskerholdet arbejder nu på at tilpasse MPXV-CRISPR til en bærbar enhed, der kan installeres på plejesteder rundt om i landet. Dette ville muliggøre hurtigere og mere tilgængelig diagnose, især i fjerntliggende områder eller steder med begrænsede ressourcer. Holdet sigter mod at revolutionere behandlingen af ​​abekopper, forbedre patientresultater og forbedre folkesundhedens reaktion på fremtidige udbrud.

Forskningssamarbejdet involverede Peter Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Centre og Monash University.

