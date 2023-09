Introduktion af MPXV-CRISPR: Et revolutionært diagnostisk værktøj til Monkeypox Virus

Et team af forskere fra Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research har udviklet et banebrydende diagnostisk værktøj kaldet MPXV-CRISPR. Udgivet i The Lancet Microbe anvender dette værktøj CRISPR-teknologi til at detektere abekoppevirus (MPXV) i kliniske prøver hurtigt og præcist, hvilket overgår eksisterende diagnostiske metoder. Den retter sig specifikt mod genetiske sekvenser, der er unikke for MPXV, hvilket gør den til den første CRISPR-baserede diagnostiske metode af sin art i Australien.

CRISPR-teknologi, der er kendt for sine genomredigeringsevner, bliver nu brugt til diagnostiske formål. Dr. Soo Jen Low, en forskningsmedarbejder ved Doherty Institute og medførsteforfatter af undersøgelsen, beskriver CRISPR-baseret diagnostik som præcise detektiver, der identificerer specifikke spor relateret til tilstedeværelsen af ​​patogener. I tilfælde af MPXV-CRISPR er den "programmeret" til at genkende virussen ved hjælp af tekniske guider, der binder til specifikke dele af det virale DNA.

Når viralt DNA påvises i en klinisk prøve, ledes CRISPR-systemet til målet og udsender et signal, der indikerer tilstedeværelsen af ​​virussen. Denne diagnostiske metode opnår sammenlignelig følsomhed og præcision med guldstandard PCR-metoder, men på en brøkdel af tiden.

Et af de banebrydende træk ved MPXV-CRISPR er dets hurtighed til at stille en diagnose. Nuværende abekopper-diagnostik tager ofte dage om at give resultater, hvorimod MPXV-CRISPR kan opdage virussen på kun 45 minutter. Holdet arbejder i øjeblikket på at tilpasse denne teknologi til en bærbar enhed, der kan bruges til on-site detektion af abekoppevirussen i forskellige sundhedsmiljøer.

Dr. Shivani Pasricha, en Senior Research Officer ved Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research og co-senior forfatter af undersøgelsen, understreger MPXV-CRISPRs potentielle indvirkning på folkesundheden. Ved at forbedre adgangen til hurtige og pålidelige diagnoser, især i områder med begrænsede ressourcer eller fjerntliggende steder, kan denne decentraliserede tilgang til test fremskynde behandlingen og forbedre patientresultaterne.

Samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne involverede Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center og Monash University.

kilde:

– Soo Jen Low et al., Hurtig påvisning af abekoppevirus ved hjælp af en CRISPR-Cas12a-medieret assay: en laboratorievaliderings- og evalueringsundersøgelse, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9