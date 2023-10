Oplåsning af hemmelighederne bag celleadfærd på bløde underlag: et paradigmeskifte i mekanobiologi

Et forskerhold fra University of Turku og Turku Bioscience Center har i samarbejde med Misvik Biology Ltd udviklet en banebrydende metode til at studere, hvordan kræftceller opfører sig i både blødt og stift vævsmiljøer. Den traditionelle tro har været, at celler har en tendens til at sprede sig og vokse mere på stivere overflader. Denne undersøgelse udfordrer dog denne antagelse og åbner nye veje for forskning i cancerbiologi og vævsteknologi.

Holdet brugte beregningsmodellering og en bred vifte af vækstbetingelser til at sammenligne celleadfærd på bløde og stive overflader i detaljer. De brugte en automatiseret maskine til at mikroprinte forskellige proteinblandinger på disse overflader, efterligne de proteiner, der omgiver celler i kroppen og give information om vævsmiljøet.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at den rigtige kombination af proteiner kan understøtte cellevækst på bløde overflader, hvilket giver afgørende overlevelsessignaler. Dette udfordrer det eksisterende paradigme og giver nye muligheder for forskning i både cancerbiologi og vævsteknologi. Forskerholdet mener, at de ved at bruge mere forskelligartede proteinblandinger i cellekultur kan skabe en mere fysiologisk ramme uden for kroppen, hvilket muliggør mere effektiv modellering af syge og sunde tilstande.

Denne forskning har også kastet lys over, hvordan celler kan klæbe, fungere og signalere effektivt på bløde underlag. Det har medført et grundlæggende skift i vores forståelse af mekanobiologi. Disse indsigter har potentialet til at forbedre vores forståelse af cancerprogression og udvikle nye strategier for vævsteknologi.

Samlet set har denne undersøgelse afdækket vigtig viden om celleadfærd på bløde substrater, udfordrer eksisterende overbevisninger og åbner nye veje for fremtidig forskning inden for cancerbiologi og vævsteknologi.

kilde:

– James RW Conway et al., Definerede ekstracellulære matrixsammensætninger understøtter stivhedsufølsom cellespredning og adhæsionssignalering, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).