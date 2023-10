NASA-mission for at udforske metalverdenen i vores solsystem

NASA begiver sig ud på en hidtil uset mission for at besøge en asteroide ved navn Psyche, som menes at være en metalverden. Psyche er placeret i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Missionen har til formål at afgøre, om Psyche er den blottede kerne af en tidlig planetarisk byggesten. Tidligere missioner har besøgt asteroider nær Jorden, men Psyche udgør ingen trussel mod vores planet.

Rumfartøjet, også kaldet Psyche, forventes at blive opsendt på torsdag og vil ankomme til asteroiden i 2029. I løbet af to år vil missionen studere Psyche ved hjælp af en række videnskabelige instrumenter til at optrevle dens sande natur.

Psyche, opkaldt efter den græske gudinde for sjælen, er den største metalliske asteroide i vores solsystem. Den måler cirka 173 miles bred og 144 miles lang. Radar- og teleskopobservationer har afsløret, at Psyche sandsynligvis indeholder jern, nikkel og andre metaller, såvel som noget stenet materiale og silikat. Forskere mener, at Psyche startede som den jernrige kerne af en planetesimal, som mistede sine ydre lag gennem kollisioner med andre stenede objekter.

Missionen til Psyche har et stort løfte om at forstå planetens dannelse. Ved at studere Psyches blottede metalliske kerne håber forskerne at få indsigt i sammensætningen og strukturen af ​​kernerne på Jorden, Merkur og Mars. Rumfartøjets instrumenter vil også søge efter tegn på differentiering på Psyches overflade, hvilket kan give fingerpeg om, hvordan tunge materialer som metaller synker til midten og danner en kerne inde i en planet.

Et af de mest spændende aspekter af missionen er muligheden for at observere overfladen af ​​en metalverden tæt på. Asteroider mangler atmosfærer, så deres overflader udsættes for forvitring fra stød og stråling. Forskere er ivrige efter at se, hvordan rumforvitring har påvirket Psyche.

Selvom der stadig er mange spørgsmål omkring Psyche, forventes missionen at kaste lys over dens mysterier og tilbyde værdifuld indsigt i de tidlige stadier af vores solsystem.

Kilde: NASA, CNN