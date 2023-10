Frigør nye veje til proteinnedbrydning: et vindue til terapeutisk potentiale

Proteiner kan være både gavnlige og skadelige for den menneskelige krop. Mens de spiller en afgørende rolle i fordøjelsen og muskelreparation, kan visse proteiner også bidrage til sygdomme som kræft og Alzheimers. Traditionelle terapeutiske tilgange involverede blokering af et proteins aktive sted for at forhindre dets interaktion med celler. Forskere ved Stanford University har dog for nylig afsløret en ny vej, der tilbyder en alternativ metode til proteinnedbrydning.

I en banebrydende undersøgelse offentliggjort i Science dykkede kemikere ved Stanford ind i lysosomers indre funktion, de cellulære "flishuggere", der er ansvarlige for at nedbryde proteiner. Ved at forstå, hvordan proteiner transporteres til lysosomer, har forskerne åbnet døren til udvikling af innovative terapier til aldersrelaterede lidelser, autoimmune sygdomme og endda behandlingsresistente kræftformer.

Undersøgelsen fokuserede på lysosomale målrettede kimærer (LYTAC'er), som udnytter cellens naturlige nedbrydningsmaskineri til at markere og eliminere skadelige proteiner. Disse LYTAC'er kan identificere og målrette proteiner til stede på en celles membran eller i dens nærhed, hvilket giver mulighed for mere omfattende proteinnedbrydning. Mens LYTAC'er har vist lovende, varierede deres succesrate, og de underliggende mekanismer blev ikke fuldt ud forstået.

Gennem en genetisk CRISPR-screening identificerede forskerholdet nye cellulære komponenter, der påvirker LYTAC-effektiviteten. For eksempel opdagede de en sammenhæng mellem niveauet af neddyleret cullin 3 (CUL3) og LYTAC-effektivitet. Højere niveauer af neddyleret CUL3 korrelerede med øget LYTAC-effektivitet. Denne opdagelse kan potentielt føre til udviklingen af ​​en test, der forudsiger patientrespons på LYTAC-behandling.

Derudover fandt forskerne ud af, at proteiner, der bærer mannose 6-phosphater (M6P'er), kan forhindre LYTAC'er i at udføre deres funktion. Disse sukkerarter binder sig til proteiner bestemt til lysosomal nedbrydning og optager de receptorer, som LYTAC'er skal binde sig til. Ved at forstyrre M6P-biosyntesen var flere ledige receptorer tilgængelige på celleoverfladen, hvilket øgede effektiviteten af ​​LYTAC'er.

Resultaterne fra denne undersøgelse har betydelige implikationer for lægemiddelopdagelse og udvikling af terapeutiske midler, der udnytter kroppens naturlige proteinnedbrydningsveje. Ved at forstå, hvordan proteiner er målrettet mod nedbrydning, kan forskere designe mere effektive behandlinger for forskellige sygdomme. Disse indsigter kaster lys over et tidligere uudforsket område af biologi og fremhæver potentialet for at udnytte cellulære processer til at bekæmpe skadelige proteiner.

FAQ

Hvad er lysosomer?

Lysosomer er cellulære organeller, der er ansvarlige for at nedbryde proteiner og andre cellulære affaldsmaterialer.

Hvad er den traditionelle tilgang til at målrette proteiner?

Den traditionelle tilgang involverer blokering af et proteins aktive sted for at forhindre dets interaktion med celler.

Hvad er LYTAC'er?

LYTAC'er, eller lysosomale målrettede kimærer, er terapeutiske midler, der anvender cellulært nedbrydningsmaskineri til at markere og eliminere skadelige proteiner.

Hvordan virker LYTAC'er?

LYTAC'er binder til specifikke receptorer på celleoverfladen og shuttle proteiner til nedbrydning i lysosomer.

Hvad er mannose 6-phosphater (M6Ps)?

M6P'er er sukkermolekyler, der binder sig til proteiner bestemt til nedbrydning i lysosomer.

Kilde: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249