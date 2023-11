Ny indsigt i flagermusreproduktion: Parring uden intromission

I en verden af ​​pattedyrs reproduktion har antagelsen altid været, at parring involverer intromission - det ene pattedyr trænger ind i det andet med deres penis. En nylig undersøgelse har dog afsløret, at han-serotinflagermus har taget en anden tilgang og omskrevet reglerne for pattedyrs parring. Disse flagermus engagerer sig i en parringsstil, der minder mere om fugle end deres lodne modstykker.

Undersøgelsen, ledet af Dr. Nicolas Fasel, undersøgte serotinflagermusens parringsadfærd (Eptesicus serotinus) og gjorde en overraskende opdagelse. I stedet for at bruge deres penis til intromission, bruger mandlige serotinflagermus den som en "kopulatorisk arm." De rører ved deres kønsorganer sammen med hunnens vulva, hvilket resulterer i en unik parringsmetode, der minder mere om fugle end noget andet kendt pattedyr. Dette fund udfordrer vores forståelse af parringsnormer og viser de fascinerende tilpasninger, der kan opstå i kampen mellem kønnene.

Holdet observerede timevis af videooptagelser fra en hollandsk kirke, der frekventeres af serotinflagermus og observerede også fangede flagermus i et ukrainsk flagermus-rehabiliteringscenter. Fra disse observationer bemærkede de, at serotinflagermus har en hårdækket "hjerteformet" struktur på spidsen af ​​deres penis, når de er helt oprejst. Denne struktur fungerer som en kopulatorisk arm, der omplacerer hunnens halemembran for at tillade hannerne at finde den ideelle parringsposition.

Parringssessioner mellem mandlige og kvindelige serotinflagermus kan vare i gennemsnit 53 minutter, hvor nogle varer længere end en halv dag. Denne forlængede varighed skyldes sandsynligvis den unikke karakter af deres parringsstil.

Opdagelsen af ​​denne ukonventionelle parringsadfærd hos serotinflagermus kaster lys over begrebet seksuel konflikt, hvor hanner og hunner af samme art udvikler sig som reaktion på hinandens forsøg på at opnå en fordel. I tilfældet med serotinflagermus har strukturen af ​​deres kønsorganer udviklet sig som reaktion på de forsvarsmekanismer, som hunner anvender for at afværge uønskede bejlere.

Fremadrettet sigter forskerne på at udforske kopulatorisk adfærd hos andre arter af flagermus og dykke ned i de mere hemmelighedsfulde aspekter af flagermus-reproduktion. Denne nyfundne forståelse af flagermus-parringsadfærd åbner spændende muligheder for yderligere forskning i dyrenes reproduktions vidundere.

FAQ

Q: Hvordan parrer han-serotinflagermus?

A: Serotin-hanflagermus bruger deres penis som en "kopulatorisk arm" ved at røre deres kønsorganer til hunnens vulva.

Q: Hvor længe varer parringssessioner for serotinflagermus?

A: I gennemsnit varer parringssessioner mellem han- og hun-serotinflagermus 53 minutter, men de kan lejlighedsvis vare længere end en halv dag.

Q: Hvad er seksuel konflikt?

A: Seksuel konflikt refererer til de evolutionære ændringer, der sker mellem hanner og hunner af samme art, når de konkurrerer om reproduktiv succes.

Q: Hvordan har strukturen af ​​mandlige serotinflagermus kønsorganer udviklet sig?

A: Strukturen af ​​mandlige serotin flagermus kønsorganer har udviklet sig for at overvinde de forsvarsmekanismer, der anvendes af hunner. Den forstørrede penis hjælper med at genplacere hunnens halemembran for at lette parringen.