Undersøgelse af tidsopfattelse i autisme: en dybere forståelse gennem dyremodeller

Tidsopfattelse er et afgørende aspekt af menneskers og dyrs kognition, der påvirker beslutningstagning, hukommelse, kommunikation og motorisk kontrol. Lektor Fuat Balci fra University of Michigan dykker dybt ned i menneskets og dyresindets virkemåde og studerer følelsen af ​​tid og dens ligheder og forskelle på tværs af arter.

Balci fokuserer specifikt på skalar timing, et grundlæggende træk ved tidsopfattelse, som deles af forskellige arter. Efterhånden som tidsintervallerne øges, falder præcisionen af ​​intern timing, ligesom pixelering på en tv-skærm. Dette tyder på, at den menneskelige hjernes stopursfunktion er evolutionært bevaret og sammenlignelig mellem forskellige arter.

Forståelse af tidsopfattelse har praktiske implikationer, herunder indsigt i det evolutionære grundlag for det menneskelige sind og brugen af ​​dyremodeller til at studere den menneskelige hjerne. Balcis forskning giver også mulighed for at udforske forstyrrelser i tidsopfattelse forbundet med neurologiske lidelser som autisme, hvilket potentielt kan føre til terapeutiske indgreb.

Undersøgelser har vist, at personer med autisme kan have forstyrrelser i deres indre ur, hvilket resulterer i en øget følelse af usikkerhed. Denne øgede usikkerhed kan bidrage til gentagen adfærd og andre karakteristiske træk ved autisme. Balci har til formål at afdække sammenhængen mellem tidsopfattelse og de bredere symptomer på autisme.

Gennem sit projekt, med titlen "NeVRo: Combining calcium imaging, optogenetics and virtual reality to studying internal clock in autism," Balci bruger autistiske dyremodeller til at udforske rollen som tidsopfattelse i autismespektrumforstyrrelser. Traditionelle dyreforsøgsmiljøer i små kasser begrænser observationen af ​​naturlig adfærd. Balci overvinder denne begrænsning ved at skabe økologisk valide testbetingelser ved hjælp af virtual reality-teknologi.

I Balcis eksperimentelle opsætning løber mus på en ophængt bold og kontrollerer deres bevægelser i virtuelle omgivelser. Denne tilgang giver et mere realistisk testmiljø og giver mulighed for observation af individuelle neuronaktivitet på cellulært niveau. Balci kombinerer virtual reality med banebrydende teknologier som calcium-billeddannelse og optogenetik for at manipulere specifikke neuroner og analysere hjerneaktivitetsmønstre.

Denne kombinerede tilgang går ud over simpel screening af dyremodeller for menneskelige sygdomme og lægemidler. Balcis dybdegående fænotypning involverer at analysere observerbare træk og karakteristika for potentielt at korrigere forstyrret hjerneaktivitet set ved autisme.

Balcis forskning sigter mod at give en dybere forståelse af kognitive mekanismer og deres rolle i lidelser som autisme. Ved at behandle kernesymptomerne på autisme håber han at afdække en almindelig underliggende årsag. Denne udforskning har potentialet til at frigøre en dybere forståelse af de kognitive forstyrrelser i hjertet af autisme og bane vejen for mere effektive terapeutiske interventioner.

