Forståelse af bakteriemotorer: Implikationer for effektive nanomaskiner

Forskere fra Nagoya University, Osaka University og Nagahama Institute of Bio-Science and Technology har gjort betydelige opdagelser vedrørende bakteriers bevægelse og potentielle anvendelser i udviklingen af ​​nanomaskiner. Holdet, ledet af professor emeritus Michio Homma og professor Seiji Kojima, identificerede rollen som FliG-molekylet i det flagelle lag, eller bakteriernes "motor".

Flagelmotoren i bakterier har en rotor og en stator. Statoren fungerer som motor, mens rotoren roterer baseret på transmissionen af ​​statorens rotation. Denne mekanisme gør det muligt for bakterier at bevæge sig frem eller tilbage. C-ringen, et proteinkompleks, styrer denne bevægelse. FliG-molekylet i C-ringen fungerer som en kobling, der letter skiftet mellem fremadgående og bagudgående bevægelse.

Forskerne undersøgte G215A-mutanten af ​​FliG-molekylet, som forårsager permanent rotation af motoren med uret. Gennem deres undersøgelse opdagede holdet, at ændringer i FliG-strukturen og samspillet mellem vandmolekyler omkring den er ansvarlige for bevægelsen med uret. Disse ændringer forekommer også i den normale form af FliG, når den roterer med uret. De strukturelle forskelle gør det muligt for bakterier at skifte mellem fremadgående og bagudgående bevægelse som reaktion på deres miljø.

At forstå de fysiske egenskaber af FliG-proteinet er et gennembrud i forståelsen af ​​den molekylære mekanisme ved rotationsskift i motorer. Resultaterne baner vejen for udviklingen af ​​kompakte motorer med højere energikonverteringseffektivitet. Denne viden kan bruges til at designe kunstige nanomaskiner, der har præcis kontrol over deres rotation. Disse fremskridt har potentialet til at revolutionere forskellige områder, såsom medicin og design af kunstigt liv.

Undersøgelsen, offentliggjort i iScience, markerer et væsentligt skridt fremad i vores forståelse af bakterielle motorer og deres potentielle implikationer for udviklingen af ​​mere effektive nanomaskiner. Det åbner nye veje for forskning inden for nanoteknologi og teknik, hvilket giver spændende muligheder for fremtidige teknologiske fremskridt.

kilde:

Tatsuro Nishikino et al. Ændringer i det hydrofobe netværk af FliGMC-domænet inducerer rotationsskift af flagelmotoren, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]