Stjerner kunne potentielt blive skåret i halve af "Relativistic Blades", ifølge en ny undersøgelse

En ny undersøgelse udført af forskere ved Center for Kosmologi og Partikelfysik ved New York University tyder på, at stjerner kan skæres i to af "relativistiske blade", som er ultrakraftige udstrømninger af plasma formet af ekstremt stærke magnetfelter. Disse stjernesplittende vinger kan potentielt forklare nogle af de mest lysende eksplosioner i universet, kendt som gammastråleudbrud (GRB'er).

GRB'er er ekstraordinært kraftige eksplosioner på himlen, men de forekommer ofte for langt væk til, at vi kan observere dem i detaljer. Disse udbrud menes at være genereret af enten sorte huller eller magnetarer, som er stærkt magnetiserede neutronstjerner. Imidlertid har den langsomme udtoning af nogle GRB'er været svær for astronomer at forklare.

I denne nye undersøgelse foreslår forfatterne, at disse dvælende GRB'er kan skyldes massive stjerners død. Når en stjerne dør, kollapser dens kerne og danner en neutronstjerne omgivet af brint- og heliumlag. Gennem hurtig kompression og rotation kan denne neutronstjerne erhverve et ekstremt stærkt magnetfelt, der gør den til en magnetar.

Det kaotiske miljø omkring en nyfødt magnetar får dens omgivelser til at blive pisket rundt på en vanvittig måde på grund af intens stråling og magnetiske felter. Tidligere forskning tyder på, at en stråle dannes langs magnetarens spinakse som et resultat. Men forskerne i denne undersøgelse opdagede, at magnetarens magnetfelter også kan producere strålingsudbrud langs ækvator.

Disse udbrud af stråling, formet af den roterende stjernes centrifugalkræfter, danner et blad, der bevæger sig gennem stjernen med næsten lysets hastighed. Den energi, som denne "relativistiske vinge" bærer, er større end energien fra en supernovaeksplosion og kan effektivt dele stjernen i to, når den bevæger sig udad. Vingen fortsætter med at rejse en betydelig afstand, før den mister momentum, hvilket potentielt forklarer den langsomme fading af visse GRB'er.

Under sin rejse akkumulerer klingen også mere materiale, hvilket forstærker dens ødelæggende kraft. Derudover forårsager bladet ustabilitet i selve stjernen, hvilket fører til dens ultimative død.

Mens denne undersøgelse tjener til at demonstrere plausibiliteten af ​​relativistiske vinger, der forklarer GRB'er, sigter fremtidig forskning på at analysere, hvordan disse vinger udvikler sig over tid og forstå processen med stjernernes død forbundet med dem. Ved at identificere nøglesignaturer af denne type eksplosion kan videnskabsmænd bekræfte, om tidligere observerede GRB'er stemmer overens med denne model.

Kilder: Center for Kosmologi og Partikelfysik ved New York University, arXiv.org