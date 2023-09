ULA's Atlas V Rocket vender tilbage til tjeneste med succesfuld satellitinstallation

United Launch Alliances Atlas V-raket er med succes vendt tilbage til tjeneste efter ti måneders mellemrum i opsendelserne. Raketten blev opsendt søndag med den mission at udsende flere satellitter i geosynkron kredsløb for National Reconnaissance Office (NRO) og US Space Force. Denne lancering markerede afslutningen på den længste periode mellem Atlas V lanceringer i 20 år.

ULA, et joint venture mellem Boeing og Lockheed Martin, har været udsat for kundeforsinkelser som hovedårsagen til manglen på opsendelser af Atlas V-raketten. På trods af dette er der stadig 18 flere Atlas V-flyvninger planlagt, hvor raketterne primært bærer satellitter til Amazons Kuiper-bredbåndsnetværk og opsender astronauter på Boeings Starliner-besætningskapsel.

Missionen, der blev opsendt søndag for NRO, kendt som "Silent Barker", vil spore andre rumfartøjers bevægelser i geosynkron kredsløb med fokus på kinesisk og russisk satellitaktivitet. Denne mission fremhæver vigtigheden af ​​overvågning og overvågning af rumaktiviteter.

Atlas V-raketten antændte sin russisk-fremstillede RD-180-hovedmotor og fem fastbrændte boostere med fast brændstof for at klatre væk fra Cape Canaveral Space Force Station. Det første trin af raketten frigav boosterne og adskiltes senere for at tillade Centaur-øverste trin at fortsætte med at accelerere i kredsløb. Flere forbrændinger af Centaur øvre trins RL10-motor placerede med succes satellitterne i en bane tæt på geosynkron højde.

ULA har arbejdet på at skifte fra Atlas V-raketten til den nye Vulcan-raket. Atlas V-programmet har i øjeblikket 18 flere lanceringer planlagt, primært til Boeings Starliner-besætningskapselmissioner. Vulcan-raketten, som vil bruge Blue Origins BE-4-motorer, forventes at tage over som den primære raket i de kommende år.

Samlet set er den vellykkede tilbagevenden af ​​Atlas V-raketten til brug en væsentlig milepæl for ULA. Det demonstrerer deres evne til at levere satellitter til geosynkron kredsløb og fremhæver vigtigheden af ​​pålidelige og hyppige opsendelser i rumindustrien.

