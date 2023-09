Se lanceringen af ​​ULA Atlas V NROL-107

Den 9. september 2023, kl. 08:51, vil ULA Atlas V NROL-107 blive opsendt fra Space Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Base. Denne spændende begivenhed vil give tilskuere en chance for at se kraften og skønheden ved en raketopsendelse.

Besøgskomplekset åbner kl. 7:15 ET den 9. september 2023 for at se Atlas V NROL-107-lanceringen. Parkering og billetsalg åbner kl. 7:00 ET. Det er vigtigt at planlægge øget trafik i og på Kennedy Space Center.

Start Visning

For dem, der ønsker at se opsendelsen tæt på, tilbyder LC-39 Observation Gantry en førsteklasses beliggenhed. En billet til portalen er tilgængelig for $49 ud over entrégebyret. Fra dette udsigtspunkt vil tilskuere kunne se raketten forlade affyringsrampen. For at nå portalen kræves der en ekstra startbillet (LTT) ud over en gyldig adgangsbillet. Portalen er placeret cirka 2.3 kilometer fra affyringsrampen.

Busser vil gå ombord ved motorenden af ​​Saturn 1B-raketten i Rocket Garden kl. 7:15. Denne pakke inkluderer lanceringslyd og kommunikatorkommentarer samt en let snack og souvenir.

Denne lanceringsbegivenhed lover at blive en mindeværdig oplevelse for alle, der deltager. At være vidne til en raketopsendelse på første hånd er et vidnesbyrd om de utrolige resultater af menneskelig udforskning og teknologi. Gå ikke glip af muligheden for at blive en del af historien!

kilder:

– ULA Atlas V NROL-107 Lanceringsdetaljer