Astrobotics Lunar Lander til at sprænge af på ULAs Vulcan Centaur Rocket

Det Pittsburgh-baserede rumfartsfirma, Astrobotic, skal skrive historie med opsendelsen af ​​sin første månelander, som vil blive båret af United Launch Alliances (ULA) nye Vulcan Centaur-raket. ULA CEO Tory Bruno meddelte under CNBC Technology Executive Council Summit, at lanceringen er planlagt mellem 24. december og 26. december.

Astrobotics Peregrine-robotlander vil være om bord på raketten sammen med en nyttelast fra Celestis, et firma, der bruger opsendelsestjenester til at sende kremerede rester ud i rummet som et mindesmærke. Lanceringen er en del af en kontrakt på $79.5 millioner tildelt Astrobotic af NASA i 2019 gennem Commercial Lunar Payload Services-initiativet. Missionen har til formål at levere videnskabelig nyttelast til månens nordlige regioner på vegne af rumfartsorganisationen.

Ifølge Bruno blev den specifikke opsendelsesdato valgt på grund af videnskabelige overvejelser relateret til orbitalmekanik. Astrobotics missionskrav nødvendiggør nøje kontrollerede lysforhold og kontinuerlig radiokommunikation med Deep Space Network. Disse faktorer begrænser lanceringsvinduet til blot et par dage hver måned.

Rejsen til denne milepæl har ikke været uden udfordringer. Den første annoncering af ULA som opsendelsesudbyder blev foretaget i 2019 med en planlagt opsendelsesdato til 2021. Tekniske forsinkelser med Vulcan-raketten, såsom eksplosionen på det øverste stadie under test i NASAs Marshall Space Flight Center i marts, forårsagede tilbageslag . Yderligere forsinkelser opstod på grund af hændelser med raketmotortest, der involverede Blue Origins BE-4-motorer. På trods af disse tilbageslag er ULA overbevist om, at de vil færdiggøre testningen og kvalificeringen af ​​Vulcan øvre etape i november.

Denne første mission, kendt som Certification-1, er en af ​​to certificeringsflyvninger, der kræves af Space Force. Opsendelsen vil finde sted fra Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida. ULA har ambitiøse planer om at øge lanceringen af ​​Vulcan med sigte på en lancering hver anden uge i midten af ​​2025. Virksomheden forventer, at efterspørgslen efter dets lanceringstjenester kommer fra både offentlige og kommercielle kunder, hvor den nylige kontraktsejr fra Amazon om at lancere en del af Kuiper-satellit-internet-megakonstellationen er en bemærkelsesværdig præstation.

