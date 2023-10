Astrobotics Lunar Lander indstillet til at lancere på ULAs Vulcan Centaur Rocket

Det Pittsburgh-baserede selskab Astrobotic forbereder sig på den længe ventede opsendelse af sin første månelander på United Launch Alliances (ULA) avancerede Vulcan Centaur-raket. ULA CEO Tory Bruno har bekræftet, at lanceringen er planlagt til at finde sted mellem 24. december og 26. december, hvilket markerer en væsentlig milepæl for både virksomheder og rumindustrien som helhed.

Den kommende opsendelse er en integreret del af Astrobotics mission om at levere videnskabelig nyttelast til den nordlige region af Månen. Peregrine-robotlanderen, udviklet af Astrobotic, vil bære en nyttelastkapacitet på 120 kg og vil understøtte NASAs Commercial Lunar Payload Services-initiativ. Dette initiativ har til formål at fremme udviklingen af ​​måneudforskning ved at samarbejde med private virksomheder.

I et banebrydende samarbejde vil Astrobotics Peregrine-lander også have en hostet nyttelast fra Celestis, et firma dedikeret til at sende små portioner af kremerede rester til rummet som en mindehøjtidelighed. Dette unikke partnerskab tilføjer et gribende element til missionen og fremhæver den voksende anerkendelse af rummet som en sidste grænse for menneskelig erindring.

Mens lanceringsvinduet falder sammen med juleaften, understreger ULAs administrerende direktør Tory Bruno, at timingen er baseret på minutiøse videnskabelige beregninger. Missionskravene dikterer omhyggelig kontrol af lysforholdene og behovet for konstant radiokommunikation med Deep Space Network. Disse faktorer begrænser lanceringsvinduet til blot et par dage hver måned, hvilket gør lanceringen juleaften endnu mere betydningsfuld.

ULA er stødt på tekniske tilbageslag i udviklingen af ​​den avancerede Vulcan Centaur-raket. Virksomheden er dog fortsat forpligtet til at sikre de højeste sikkerheds- og ydeevnestandarder. Den kommende opsendelse repræsenterer en afgørende milepæl for ULA, da det er en af ​​to certificeringsflyvninger, der kræves for at opfylde de strenge krav fra den amerikanske rumstyrke.

Opsendelsen er planlagt til at finde sted ved Launch Complex 41 på Cape Canaveral Space Force Station i Florida. ULA har ambitiøse planer for fremtiden med et mål om at øge opsendelseskadencen af ​​Vulcan Centaur-raketten til én opsendelse hver anden uge i midten af ​​2025. Denne øgede efterspørgsel forventes at komme fra både offentlige og kommercielle kunder, da ULA fortsat sikrer kontrakter og partnerskaber med nøgleaktører i branchen.

Astrobotics første opsendelse af månelander, i samarbejde med ULA, baner vejen for fremtidig rumudforskning og tilbyder et unikt perspektiv på juleaftens betydning som opsendelsesdato. Det demonstrerer private virksomheders ekstraordinære evner til at støtte videnskabelig forskning, hylde deres kære og skubbe grænserne for menneskelig udforskning ud over Jorden.

FAQ

1. Hvad er Astrobotics første månelander?

Astrobotics første månelander, ved navn Peregrine, er et robot-rumfartøj designet til at levere videnskabelig nyttelast til den nordlige region af Månen. Den er cirka seks fod høj, otte fod bred og har en nyttelast på 120 kg.

2. Hvad er formålet med missionen?

Missionen har til formål at støtte NASAs Commercial Lunar Payload Services-initiativ ved at levere videnskabelig nyttelast til Månen. Derudover byder missionen på et unikt partnerskab med Celestis, et firma, der sender små portioner af kremerede rester til rummet som en mindehøjtidelighed.

3. Hvorfor er lanceringen planlagt til juleaften?

Affyringsvinduet er bestemt af missionskrav, der kræver nøje kontrollerede lysforhold og kontinuerlig radiokommunikation. Disse begrænsninger resulterer i et par tilgængelige lanceringsdage hver måned, hvoraf en falder på juleaften.

4. Hvilke tilbageslag er ULA stødt på?

ULA har været udsat for tekniske forsinkelser i udviklingen af ​​sin Vulcan Centaur-raket, herunder hændelser, der involverer en eksplosion på øvre trin under testning og en anden eksplosion under raketmotortest. ULA forbliver dog dedikeret til at sikre de højeste sikkerheds- og ydeevnestandarder.

5. Hvor finder lanceringen sted?

Opsendelsen er sat til at finde sted ved Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida.

Kilder: NASA ([domænets URL]), CNBC Technology Executive Council Summit ([domænets URL])