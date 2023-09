Fuglebestande i Storbritannien står over for vindere og tabere, efterhånden som klimaændringerne tager fat

Fuglepopulationer i Storbritannien gennemgår betydelige ændringer på grund af virkningerne af klimaændringer, ifølge videnskabsmænd. Mens nogle arter trives, står andre over for alvorlige tilbagegang.

Tabet af naturlige levesteder, brugen af ​​pesticider og skiftende vejrmønstre er alle medvirkende til tilbagegangen af ​​fuglearter i Storbritannien. British Trust for Ornithology rapporterer, at antallet af vilde fugle er faldet med 73 millioner siden 1970.

Især trækfugle står over for udfordringer, da de navigerer i ekstreme vejrforhold på forskellige kontinenter. Dr. Dave Leech, leder af ringmærkning hos British Trust for Ornithology, fremhæver klimaændringer som et stort pres for trækfugle. De skal tage hensyn til klimaforholdene ikke kun i deres ynglepladser, men også i deres overvintringsområder og de områder, de passerer igennem under migration.

Nogle arter tilpasser sig det skiftende klima. Rivsanger udnytter for eksempel længere, varmere somre ved at få flere afkom. På samme måde udvider arter som Cettis-sangeren deres udbredelse nordpå.

Andre arter, herunder gøgen og pilesangeren, kæmper dog for at klare sig, mens klimaet bliver varmere. Gøg, som tilbringer deres somre i Storbritannien, har svært ved at komme tilbage fra Afrika på grund af mangel på føde og faldende antal.

Faldet i fuglebestande er en væsentlig bekymring for både fugleentusiaster og naturfredningsfolk. Tabet af ikoniske arter som gøgen og nattergalen kan have en dyb indvirkning på fremtidige generationer, som måske aldrig får mulighed for at høre deres unikke kald.

Ikke desto mindre er fugleentusiaster fortsat håbefulde om, at klimaændringer kan føre til fremkomsten af ​​nye arter i Storbritannien. For eksempel glæder arter som den sortvingede stylte og bi-æderen, som sjældent var set på britiske kyster før, nu fuglekiggere.

Gennem omfattende dataindsamling og overvågning håber forskerne bedre at forstå virkningerne af klimaændringer på fuglepopulationer og udvikle strategier til at afbøde disse ændringer.

kilder:

– British Trust for Ornithology

– Dr. Dave Leech, British Trust for Ornithology

