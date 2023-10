NASA udsætter rumvandringer på grund af ISS kølevæskelækage

NASAs flyvekontrollører har besluttet at udsætte to rumvandringer, da de gennemgår data relateret til en nylig lækage af kølervæske på den russiske side af den internationale rumstation (ISS). Den første rumvandring, der oprindeligt var planlagt til den 12. oktober, og den anden rumvandring planlagt til den 20. oktober, vil blive omlagt på et senere tidspunkt.

Kølevæskelækagen opstod den 9. oktober i reserveradiatoren på Nauka multifunktionelle laboratoriemodul. NASA forsikrede dog, at den primære radiator på Nauka stadig fungerer korrekt og giver fuld afkøling til modulet uden at påvirke besætningen eller rumstationens operationer. Eksterne kameravisninger har kun vist resterende kølevæskedråber.

Reserveradiatoren blev leveret til ISS i 2010 på Rassvet-modulet under STS-132 rumfærgemissionen. Det var beregnet til brug med Nauka-modulet, som blev lanceret i juli 2021 og fik komponenten installeret i april i år.

Roscosmos, det russiske rumagentur, planlægger at få kosmonauter til at tage billeder af radiatoren under den næste planlagte russiske segmentbaserede rumvandring den 25. oktober. Målet er at identificere årsagen til lækagen og afgøre, om enheden kan repareres i fremtiden .

Beslutningen om at udsætte rumvandringerne er en sikkerhedsforanstaltning, mens NASA og Roscosmos undersøger kølevæskelækagen og sikrer astronauternes sikkerhed og rumstationens integritet. Nye datoer for rumvandringerne vil blive annonceret, når gennemgangsprocessen er afsluttet.

Kilder: NASA, Roscosmos