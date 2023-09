Tyrkiske astronomer studerer NGC 2509 åben klynge ved hjælp af Gaia-data

Ved hjælp af data fra ESA's Gaia-satellit har astronomer fra Istanbul Universitet udført en undersøgelse af den åbne klynge NGC 2509, der giver indsigt i dens strukturelle og astrofysiske parametre. Åbne hobe er grupper af stjerner, der er løst bundet til hinanden og er dannet af den samme gigantiske molekylære sky. NGC 2509, der ligger i stjernebilledet Puppis, er en åben hob i middelalderen, som er blevet dårligt undersøgt, og mange af dens egenskaber er stadig usikre. For at undersøge NGC 2509 analyserede astronomerne astrometriske og fotometriske data fra Gaia Data Release 3. De adskilte hobemedlemmer fra feltstjerner og bestemte mere præcise fundamentale parametre for NGC 2509.

Undersøgelsen fandt, at NGC 2509 har en gennemsnitlig egenbevægelse på -2.72 og 0.8 mas/år i henholdsvis højre ascension og deklination. Dens anslåede afstand er cirka 8,200 lysår, og dens alder er højst sandsynligt 1.5 milliarder år. Den begrænsende radius af klyngen er omkring 16.7 lysår, og rødmen er 0.1 mag. Metalliciteten af ​​NGC 2509 er målt til at være på et niveau på 0.0152 dex, og dens centrale stjernetæthed er cirka 32.33 stjerner/buemin².

At udvide listen over kendte galaktiske åbne hobe og studere dem i detaljer er afgørende for at forbedre vores forståelse af dannelsen og udviklingen af ​​vores galakse. Denne undersøgelse bidrager til viden om NGC 2509 og giver værdifuld information om dens egenskaber. Yderligere forskning og studier af åbne klynger vil fortsætte med at afdække mere om vores univers' indviklede natur.

kilder:

– T. Yontan et al., Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

– Tyrkiske astronomer undersøger åben klynge NGC 2509 (2023, 19. september) hentet 19. september 2023 fra [kilde]