Ny undersøgelse tyder på, at jordens kerne kan være utæt

Forskere bag en nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature har fundet beviser for, at Jordens kerne kan være utæt. Undersøgelsen fokuserede på gamle lavastrømme fra Baffin Island i Canadas arktiske øhav, som indeholdt de højeste forhold af helium-3, helium-4 og en anden sjælden isotop, der nogensinde er blevet opdaget i terrestriske vulkanske klipper.

De forhøjede niveauer af helium-3 tyder på, at lavastrømmene stammer fra dybt inde i Jordens kerne. Selvom den nøjagtige mekanisme for, hvordan denne lækage opstår, forbliver uklar, er der en hypotese om, at spormængder af sjældne grundstoffer, såsom helium-3, kan sive ud af kernen og rejse til jordens overflade.

Dette fund bygger på tidligere viden om, at helium-3 er til stede i Baffin Islands klipper. Men forskerne ønskede at bestemme, hvor meget højere niveauerne var sammenlignet med tidligere rapporter, hvilket yderligere understøttede muligheden for en kernelækage.

Heldigvis ser denne lækage ikke ud til at være farlig i øjeblikket. Forskerne har fastslået, at der ikke er nok helium-3-atomer i klipperne til at udgøre en trussel, og da helium-3 er en ædelgas, interagerer den ikke kemisk med andre grundstoffer. Derudover er området, hvor lavastrømmene når Baffin Island, ekstremt fjernt, hvilket reducerer risikoen for menneskelig eksponering.

Opdagelsen af ​​en potentiel lækage i Jordens kerne rejser spændende spørgsmål om vores forståelse af planetens indre funktion. Yderligere forskning vil være nødvendig for at opklare mysteriet omkring dette fænomen og bestemme dets implikationer for Jordens kerne.

