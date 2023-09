Bangor University-videnskabsmænd udvikler bittesmå atombrændstof til at drive små reaktorer

By

Forskere ved Bangor University har udviklet bittesmå kernebrændstofpiller kendt som triso-brændstof, der kan revolutionere den måde, vi tænker om atomkraft. Disse pellets, der er omtrent på størrelse med valmuefrø, er designet til at drive en lille reaktor af Rolls Royce. Det walisiske universitet mener, at denne reaktor kunne have applikationer på Jorden, månebaser og endda raketter takket være dens lille størrelse.

Triso-brændstof, en forkortelse for tri-strukturelt isotropisk partikelbrændstof, blev oprindeligt udviklet i 1960'erne. Den består af en kerne lavet af uran, kulstof og oxygen, omgivet af tre lag kulstof- og keramiske materialer til at indeholde det radioaktive materiale. Det amerikanske energiministerium har omtalt triso-brændstof som "det mest robuste nukleare brændstof på jorden."

I modsætning til traditionelt nukleart brændsel er triso-brændstof selvstændigt og vil ikke smelte eller frigive radioaktivt materiale, selv når det udsættes for ekstreme temperaturer i længere perioder. Nylige fremskridt har set, at urandioxid er blevet erstattet med uranoxycarbid i pellets, hvilket yderligere forbedrer deres stabilitet.

Udviklingen af ​​små reaktorer drevet af triso-brændsel åbner nye muligheder for atomkraft på forskellige områder. Reaktorens lille størrelse gør den velegnet til applikationer i månebaser, samt giver den en kompakt energikilde her på Jorden. Derudover gør reaktorens kompakte natur den til en potentiel kandidat til brug i raketter.

Mens triso-brændstof selv har eksisteret i årtier, er den vellykkede anvendelse af dette brændstof i en lille reaktor af Rolls Royce, hvad der kendetegner dette projekt. Det er stadig at se, hvordan teknologien vil blive implementeret og det fulde omfang af dens potentiale.

