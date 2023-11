Revolutionær opdagelse kaster lys over Be Stars natur

Forskere ved University of Leeds har gjort en banebrydende opdagelse, der fuldstændigt kunne omforme vores forståelse af Be-stjerner, nogle af de mest betydningsfulde og almindelige stjerner i universet. Tidligere antagelser hævdede, at Be-stjerner hovedsageligt eksisterer i dobbeltstjernesystemer, men nye beviser tyder på, at de faktisk kan være en del af tredobbelte stjernesystemer.

Ledet af ph.d. studerende Jonathan Dodd og professor René Oudmaijer, brugte forskerne data fra Den Europæiske Rumorganisations Gaia-satellit til at analysere disse stjerners bevægelse hen over nattehimlen. Deres observationer indikerede, at Be-stjerner har en lavere frekvens af ledsagere end forventet, hvilket oprindeligt rejste spørgsmål om deres dannelse.

Yderligere undersøgelser afslørede imidlertid, at ved større adskillelser er frekvensen af ​​ledsagende stjerner ens mellem Be-stjerner og andre B-stjerner. Dette fik forskerne til at konkludere, at en tredje stjerne ofte er til stede i disse systemer, hvilket får ledsagestjernen til at bevæge sig tættere på Be-stjernen. Denne tætte nærhed muliggør overførsel af masse fra den ene stjerne til den anden, hvilket resulterer i dannelsen af ​​den karakteristiske Be-stjerneskive.

Denne opdagelse udfordrer den tidligere konsensus om, at skiverne omkring Be-stjerner udelukkende er forårsaget af stjernernes hurtige rotation. Ved at overveje indflydelsen fra tredobbelte stjernesystemer har forskerne uddybet vores forståelse af dannelsen og udviklingen af ​​disse spændende objekter.

"Det faktum, at vi ikke ser dem, kan skyldes, at de nu er for svage til at blive opdaget," siger hovedforsker Prof Oudmaijer, og antyder, at disse ledsagende stjerner kan være blevet mindre og svagere efter at være blevet frataget deres masse af "vampyren". Vær stjerne.

Denne forskning kaster nyt lys over Be-stjernernes komplekse dynamik og fremhæver behovet for yderligere undersøgelse af flere stjernesystemer. Ved at udvide vores viden om disse massive stjerner får vi værdifuld indsigt i de bredere processer af stjernernes udvikling.

FAQ

Hvad er Be-stjerner?

Be-stjerner er en undergruppe af B-stjerner, der er karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​en cirkumstellær skive lavet af gasformigt materiale. Disse skiver ligner Saturns ringe i vores eget solsystem.

Hvad er betydningen af ​​denne opdagelse?

Opdagelsen af, at Be-stjerner kan eksistere i tredobbelte stjernesystemer, udfordrer tidligere antagelser om deres dannelse og udvikling. Det giver værdifuld indsigt i den komplekse dynamik af disse objekter og uddyber vores forståelse af stjernernes udvikling mere generelt.

Hvordan blev denne opdagelse gjort?

Forskerne analyserede data fra Den Europæiske Rumorganisations Gaia-satellit, som sporer stjernernes bevægelse hen over nattehimlen. Ved at observere Be-stjernernes bevægelser var de i stand til at udlede tilstedeværelsen af ​​en tredje stjerne i mange tilfælde, hvilket påvirker dannelsen af ​​Be-stjerneskiven.

Hvilke konsekvenser har dette for fremtidig forskning?

Denne opdagelse åbner nye veje til at udforske Be-stjernernes natur og flere stjernesystemers rolle i deres dannelse. Yderligere undersøgelse er nødvendig for fuldt ud at forstå dynamikken i disse systemer og de processer, der er involveret i overførsel af masse mellem stjerner.