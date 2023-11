Ny opdagelse afslører Triple Stars kunne transformere vores forståelse af Massive Be Stars

En banebrydende ny undersøgelse udført af forskere fra University of Leeds har kastet lys over et hidtil ukendt aspekt af massive Be-stjerner. Forskningen, ledet af ph.d.-studerende Jonathan Dodd og professor René Oudmaijer fra School of Physics and Astronomy, udfordrer den mangeårige tro på, at Be-stjerner primært eksisterer som dobbeltstjerner, og antyder i stedet, at de faktisk kunne være en del af tredobbelte systemer.

Be-stjerner, en undergruppe af B-stjerner, er karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​en gasskive, der omgiver dem, der minder om Saturns ringe i vores eget solsystem. Selvom disse stjerner har været kendt i over et århundrede, har deres oprindelse forblevet et mysterium indtil nu. Den fremherskende konsensus blandt astronomer var, at gasskiverne blev dannet på grund af Be-stjernernes hurtige rotation, som igen blev tilskrevet vekselvirkninger mellem stjernerne i et binært system.

Men forskerne opdagede beviser, der indikerer, at Be-stjerner ofte eksisterer som en del af tredobbelte systemer snarere end binære systemer. Ved at analysere data fra Den Europæiske Rumorganisations Gaia-satellit observerede de stjernernes bevægelse hen over nattehimlen over længere perioder. Denne omhyggelige analyse afslørede subtile slingre og spiraler i stjernernes bane, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​yderligere ledsagere.

Bemærkelsesværdigt viste undersøgelsen, at Be-stjerner ser ud til at have en lavere frekvens af ledsagere sammenlignet med B-stjerner i begyndelsen. Holdet teoretiserer dog, at denne uoverensstemmelse kan tilskrives det faktum, at disse ledsagere er blevet for svage til at blive opdaget. Yderligere undersøgelser ved hjælp af et andet sæt data bekræftede, at antallet af ledsagende stjerner blandt B- og Be-stjernerne bliver sammenlignelige ved større adskillelser, hvilket tyder på involvering af en tredje stjerne i mange tilfælde.

Denne nye forståelse af udbredelsen af ​​tredobbelte systemer blandt Be-stjerner har vidtrækkende konsekvenser for forskellige områder af astronomi. Det kan bidrage til vores forståelse af sorte huller, neutronstjerner og endda gravitationsbølgekilder. Professor Oudmaijer foreslår, at disse fund giver værdifuld indsigt i de objekter, der giver anledning til gravitationsbølger, såsom sammensmeltende sorte huller og neutronstjerner. Desuden understreger opdagelsen betydningen af ​​at overveje tredobbelte stjernesystemer i studiet af stjernernes udvikling.

Denne banebrydende forskning, finansieret af Science and Technology Facilities Council (STFC), blev udført af et samarbejdende team af videnskabsmænd fra University of Leeds, herunder ph.d.-studerende Jonathan Dodd og Isaac Radley, sammen med Dr. Miguel Vioque fra ALMA Observatory i Chile og Dr. Abigail Frost fra European Southern Observatory i Chile.

