Ny metode bruger sollys til at omdanne spildevandsforurenende stoffer til værdifulde kemikalier

Forskere ved Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) og Harbin Institute of Technology har udviklet en innovativ metode til at omdanne spildevandsforurenende stoffer til værdifulde kemikalier ved hjælp af sollys. Dette gennembrud kan revolutionere kemisk fremstilling og gøre den mere bæredygtig og miljøvenlig.

Forskerne brugte halvlederbiohybrider, som er sammensat af konstruerede bakterier og effektive lys-høstende materialer. Disse biohybrider kan udnytte sollys til at producere kemikalier som 2,3-butandiol mere effektivt. Konventionelle kemiske fremstillingsprocesser er energikrævende, men denne nye tilgang bruger vedvarende solenergi.

For at overvinde udfordringerne ved at opskalere denne teknologi fokuserede forskerne på at omdanne forurenende stoffer fra spildevand direkte i spildevandsmiljøet. De brugte organisk kulstof, tungmetaller og sulfatforbindelser til stede i spildevand som råmaterialer til at konstruere biohybriderne. Ved at vælge en marin bakterie kaldet Vibrio natriegens, som har en exceptionel tolerance over for høje saltkoncentrationer, trænede forskerne den konstruerede stamme til at bruge forskellige metal- og kulstofkilder til at producere halvlederbiohybrider direkte fra spildevand.

Biohybriderne var i stand til at producere betydeligt højere udbytter af 2,3-butandiol sammenlignet med bakterieceller alene. Processen var også skalerbar og opnåede soldreven produktion i 5-liters skala ved brug af ægte spildevand. Denne miljøvenlige tilgang reducerer ikke kun omkostningerne, men har også en mindre miljøpåvirkning sammenlignet med traditionelle metoder til bakteriel fermentering og fossilt brændstof-baseret produktion.

"Den biohybride platform kan ikke kun prale af et lavere COXNUMX-fodaftryk, men reducerer også produktomkostningerne, hvilket fører til en samlet mindre miljøpåvirkning sammenlignet med både traditionel bakteriel fermentering og fossile brændstoffer-baserede metoder," sagde professor GAO Xiang, en af ​​forskerne involveret i Studiet.

Denne banebrydende forskning åbner op for muligheder for at omdanne spildevand til værdifulde kemikalier ved hjælp af sollys, hvilket baner vejen for en mere bæredygtig og miljøvenlig fremtid for kemisk fremstilling.

Kilde: Nature Sustainability (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6)

