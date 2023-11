Ny strategi forbedrer ledningsevne og stabilitet af protonledere

En innovativ tilgang til at forbedre ledningsevnen og stabiliteten af ​​protonledere ved mellemliggende og lave temperaturer er blevet opdaget af forskere ved Tokyo Institute of Technology. Ved at donordoping et modermateriale med uordnede iboende ilt ledige pladser, i stedet for den almindeligt anvendte acceptordopingmetode, var forskerne i stand til i høj grad at forbedre protonledningsevnen og stabiliteten af ​​perovskit-type protonledere. Dette gennembrud åbner op for nye muligheder for design af brændselsceller og elektrolyseceller.

Protoniske keramiske (eller protonledende) brændstof-/elektrolyseceller (PCFC'er/PCEC'er) vinder opmærksomhed som en bæredygtig energiteknologi. Disse enheder har evnen til at omdanne kemisk energi til elektricitet og omvendt med nul-emissioner ved lave eller mellemliggende temperaturer. De har potentialet til at tjene som effektive strømkilder til forskellige applikationer. I modsætning til andre typer brændselsceller og elektrolysatorer er PCFC'er/PCEC'er ikke afhængige af ædelmetalkatalysatorer eller dyre legeringer, hvilket gør dem mere omkostningseffektive.

Indtil nu har der ikke været rapporter om protonledere med både høj ledningsevne og høj stabilitet ved mellem- og lave temperaturer. Denne begrænsning, kendt som "Norby-gabet", har været en udfordring for videnskabsmænd i mange år. Professor Masatomo Yashima og hans team ved Tokyo Tech har dog udviklet en ny strategi for at overvinde dette hul.

I stedet for at bruge acceptordoping, som introducerer urenheder til at skabe ilttomheder i krystalgitteret, fokuserede forskerne på donordoping. Ved at dope modermaterialet med et donordopant, var de i stand til at reducere den protonfangende effekt, der opstår ved acceptordoping. Dette førte til høj protonledning og øget stabilitet.

Holdets eksperimenter og teoretiske analyser ved hjælp af avancerede simuleringsteknikker viste, at det donor-doterede materiale viste enestående protonledningsevne ved mellemliggende og lave temperaturer. Desuden udviste den høj stabilitet under forskellige atmosfærer, hvilket gør den til en lovende kandidat til praktiske anvendelser.

Denne opdagelse åbner op for nye muligheder for udvikling af protonledere til PCFC'er/PCEC'er med hidtil uset ydeevne. De strategier, som forskerne har foreslået, og opdagelsen af ​​det nye materiale har potentiale til at gøre en betydelig indflydelse inden for energi- og miljøvidenskab og teknologi.

FAQ:

Q: Hvad er donordoping?

A: Donordoping involverer at inkorporere et dopingmiddel i et materiale for at øge dets elektriske ledningsevne eller ændre dets egenskaber.

Q: Hvad er acceptordoping?

A: Acceptordoping er en metode, der bruges til at indføre urenheder i et materiale for at skabe ilttomrum og forbedre dets ledningsevne.

Q: Hvad er protonledere?

A: Protonledere er materialer, der kan transportere protoner, hvilket muliggør omdannelse af kemisk energi til elektricitet og omvendt i brændselsceller og elektrolyseceller.

Q: Hvad er "Norby-gabet"?

A: "Norby-gabet" refererer til manglen på materialer, der udviser høj ledningsevne og stabilitet ved mellemliggende og lave temperaturer i protonledere. Det har været en udfordring for forskere på området.