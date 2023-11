Ny Space Odyssey: Tom Hanks møder Artemis 2-besætningen, mens NASA forbereder sig på månemissionen

Den ikoniske skuespiller Tom Hanks, der er kendt for sin rolle som NASA-astronaut i Hollywood-hittet "Apollo 1995" fra 13, havde for nylig muligheden for at møde Artemis 2-holdet af virkelige astronauter. Dette møde fandt sted på NASAs Johnson Space Center i Houston, hvor Hanks ikke kun poserede med besætningen, men også besøgte Mission Control og havde en snak med Expedition 70-astronauter ombord på den internationale rumstation.

Artemis 2-besætningen, bestående af NASA-astronauterne Reid Wiseman, Victor Glover og Christina Koch, sammen med den canadiske rumfartsorganisation Jeremy Hansen, er en del af NASAs ambitiøse plan om at genstarte udforskningen af ​​den menneskelige måne. Planlagt til en mission rundt om månen tidligst i 2024, er disse fire astronauter sat til at kredse om månen som en del af NASAs bestræbelser på at etablere en bæredygtig månens tilstedeværelse.

Artemis-aftalen, en ramme for fredelige rumudforskningsnormer, vil guide NASAs internationale samarbejde i disse månemissioner. Med en voksende koalition af internationale partnere sigter NASA på at bane vejen for yderligere rumudforskning og videnskabelige opdagelser uden for vores planet.

Som forberedelse til deres kommende måneeventyr besøgte Artemis 2-besætningen for nylig NASAs Michoud Assembly Facility i New Orleans for at gennemgå kernestadiet af Space Launch System (SLS) raketten. Denne kraftfulde raket vil sammen med Orion-rumfartøjet være det middel, hvormed besætningen når jordens kredsløb og til sidst går videre til månen.

Artemis 2-besætningens træning og forberedelse involverer også at gøre sig bekendt med Orion-rumfartøjet og medicinske procedurer. Snart vil de deltage i en genopretningsøvelse til søs, i samarbejde med NASA og den amerikanske flåde, for at simulere deres tilbagevenden til Jorden efter deres mission.

Mens NASA fortsætter med at samle de nødvendige komponenter til Artemis 2-missionen, inklusive RS-25-motorer og to solide raketforstærkere, vokser spændingen til næste kapitel i måneudforskning. Artemis-programmet repræsenterer menneskehedens tilbagevenden til månen og lægger grunden til fremtidige rummissioner, der vil skubbe grænserne for menneskelig viden og udforskning.

FAQ

Hvem er Tom Hanks?

Tom Hanks er en berømt Hollywood-skuespiller kendt for sit alsidige udvalg af roller og præstationer. I rumsamfundet er han især berømt for sin skildring af NASA-astronauten Jim Lovell i filmen "Apollo 13."

Hvad er Artemis 2-missionen?

Artemis 2-missionen er en del af NASAs Artemis-program, som har til formål at returnere mennesker til månen og etablere en bæredygtig månens tilstedeværelse. Artemis 2 vil involvere en besætning af astronauter, der cirkler rundt om månen og indsamler værdifulde data til støtte for fremtidige månemissioner.

Hvad er Artemis-aftalerne?

Artemis-aftalen er en aftale og en ramme udviklet af NASA til at vejlede internationalt samarbejde om måneudforskning. Disse aftaler fremmer fredelig og samarbejdende udforskning af rummet og etablerer normer for deling af videnskabelige data, bevarelse af rumarv og sikring af astronauters sikkerhed.

Hvad er Space Launch System (SLS) raketten?

Space Launch System (SLS) raketten er en kraftfuld løfteraket, der udvikles af NASA. Den vil give den nødvendige kraft og kapacitet til at affyre bemandede missioner ud over Jordens kredsløb, inklusive Artemis-missionerne til månen og potentielt fremtidige missioner til Mars.

(Kilde: nasa.gov)