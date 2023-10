TOI-1801 b: En tempereret mini-Neptun i et ungt planetsystem

By

Vi annoncerer opdagelsen af ​​TOI-1801 b, en fascinerende tempereret mini-Neptun, der kredser om en ung M dværgstjerne. Oprindeligt identificeret som en TESS planetkandidat i april 2020, TOI-1801 b har en periode på 21.3 dage. Imidlertid har efterfølgende jordbaserede observationer, herunder fotometri i og uden for transit og præcise målinger af radial hastighed, afsløret, at planetens sande periode er 10.6 dage.

Gennem disse opfølgende observationer har vi fastslået, at TOI-1801 b har en masse på 5.74 ± 1.46 M⊕ og en radius på 2.08 ± 0.12 R⊕. Baseret på disse målinger kan vi med sikkerhed udlede, at TOI-1801 b overvejende består af vand og sten med en ubetydelig mængde (op til 2 vægt%) brintgas i atmosfæren.

Ydermere placerer systemets alder, anslået til at være omkring 900 millioner år, TOI-1801 b blandt befolkningen af ​​unge transiterende exoplaneter. Plottet sammen med andre kendte exoplaneter skiller TOI-1801 b sig ud som et unikt medlem.

I diagrammet, der illustrerer masse-radius-forholdet, er usikkerheden i TOI-1801 b afbildet som farvede skraverede områder med konfidensniveauer. Kompositionsmodellerne, repræsenteret af forskellige farvede linjer, giver indsigt i den potentielle struktur af exoplaneten. Helt konkret viser de midterste og højre paneler kompositionsmodeller henholdsvis uden gas og med en gaskonvolut. De ubrudte og stiplede linjer i højre panel angiver forskellige temperaturscenarier for gashylsteret.

Som reference inkluderer diagrammet også Jorden og Neptun. Derudover inkluderer vi B22 og M22 som referencer på grund af modstridende resultater offentliggjort for den samme planet, hvilket indikerer forskellige målinger.

Som konklusion repræsenterer TOI-1801 b en interessant tilføjelse til vores viden om exoplaneter. Dens tempererede natur, sammensætning og unge alder gør den til et overbevisende mål for yderligere undersøgelser. Den igangværende undersøgelse af sådanne exoplaneter bidrager til vores forståelse af planetarisk dannelse og evolution i forskellige miljøer uden for vores solsystem.

Definitioner:

– TESS: Transiterende Exoplanet Survey Satellite

– M dværg: En type hovedsekvensstjerne, også kendt som en rød dværg, med en masse mellem 0.08 og 0.6 gange Solens.

– Radial hastighed (RV): Målingen af ​​en stjernes bevægelse mod eller væk fra en observatør ved hjælp af Doppler-forskydningseffekten.

– Masse og radius: Masse refererer til mængden af ​​stof i et objekt, mens radius måler afstanden fra centrum til den ydre overflade.

– Iso-densitetslinjer: Stiplede grå linjer på masse-radius-diagrammet, der repræsenterer linjer med samme tæthed i forskellige sammensætningsmodeller.

– Specifik entropi: En termodynamisk egenskab, der kvantificerer uorden eller tilfældighed i et system.

– H2: Molekylær brintgas.

– CARMENES og HIRES: Instrumenter, der bruges til præcise målinger af radial hastighed.

