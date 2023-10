The Universal Pattern of Sensing Movements: Insights from Electric Knifefish

En elektrisk knivfisk udfører indviklede bevægelser i vandet, svarende til hvordan en hund snuser eller et menneske udforsker et nyt miljø. I en banebrydende undersøgelse offentliggjort i Nature Machine Intelligence har forskere afsløret, at en bred vifte af organismer, inklusive mikrober, udviser dette universelle bevægelsesmønster for at give mening om deres omgivelser.

I modsætning til hvad man tror, ​​er denne adfærd ikke eksklusiv for organismer med nervesystemer. Noah Cowan, professor i maskinteknik ved Johns Hopkins og forfatteren af ​​undersøgelsen, understregede, at selv organismer, der er så forskellige som amøber, udviser adfærd, der afspejler et menneskes posturale balance eller en fisk, der gemmer sig i et rør. Konvergensen af ​​disse tilsyneladende ubeslægtede organismer tyder på, at evolutionen er nået frem til en fælles løsning gennem forskellige underliggende mekanismer.

Forskerholdet satte sig oprindeligt for at afdække formålet med nervesystemets aktivitet under dyrs bevægelse, og om det kunne anvendes til robotteknologi. Mens de observerede elektriske knivfisk i en oplyst tank, lagde forskerne mærke til, at fiskene bevægelser hyppigere frem og tilbage i mørke, mens de svajede blidt med lejlighedsvise hurtige bevægelser under godt oplyste forhold.

I naturen har knivfisk udviklet sig til at søge tilflugt for at undgå rovdyr. De bruger svage elektriske udladninger til at fornemme deres omgivelser og finde ly. Hurtig vrikke sætter dem i stand til aktivt at udforske deres miljø, især i mørkt vand. Interessant nok, selv under godt oplyste forhold, fortsætter knivfisk med at udvise disse hurtige bevægelser, omend sjældnere.

Ifølge Debojyoti Biswas, en postdoc-forsker ved Johns Hopkins og undersøgelsens første forfatter, er den optimale strategi for organismer at skifte til en udforskende tilstand, når usikkerheden er høj, og vende tilbage til en udnyttende tilstand, når usikkerheden aftager.

Holdet udviklede en model, der simulerede disse vigtige sansningsadfærd og opdagede lignende mønstre i forskellige andre organismer, herunder amøber, møl, kakerlakker, muldvarpe, flagermus, mus og mennesker. Det er vigtigt, at ingen tidligere undersøgelse, som holdet stødte på, overtrådte de opdagede regler, hvilket fremhævede universaliteten af ​​disse adfærd på tværs af arter, herunder encellede organismer såsom amøber, der sanser elektriske felter.

Implikationerne af denne forskning strækker sig ud over at forstå dyrs adfærd. Den opnåede indsigt kan potentielt forbedre ydeevnen af ​​autonome robotter, eftersøgnings- og redningsdroner og rumrovere ved at inkorporere disse sanseafhængige bevægelser.

Fremtidige undersøgelser vil undersøge, om disse resultater holder stik for andre levende væsener, selv inklusive planter.

