Beviser tyder på, at ældgamle havdyr kan have hjulpet med at forme udviklingen af ​​neuroner

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Cell udforsker udviklingen af ​​neuroner i dyr med fokus på placozoer, millimeterstore havdyr. Forskere ved Center for Genomic Regulation i Barcelona har opdaget, at specialiserede sekretoriske celler fundet i placozoer potentielt kan være forløbere for neuroner i mere komplekse dyr.

Placozoans er simple væsner, der mangler kropsdele eller organer. De er omtrent på størrelse med et stort sandkorn og lever af alger og mikrober i lavvandede, varme hav. Disse dyr anslås først at være dukket op på Jorden for omkring 800 millioner år siden og er en af ​​de fem vigtigste slægter af dyr.

Forskerne brugte forskellige molekylære teknikker og beregningsmodeller til at kortlægge de forskellige celletyper i placozoer og forstå, hvordan de udviklede sig. De skabte "celleatlas", der gjorde det muligt for dem at identificere klynger eller "moduler" af gener forbundet med specifikke celletyper. Ved at sammenligne forskellige arter rekonstruerede de, hvordan disse celler udviklede sig over tid.

Undersøgelsen afslørede, at placozoer har ni hovedcelletyper forbundet med mellemliggende celletyper, der går mellem dem. Disse celler vokser og deler sig for at opretholde den nødvendige balance for at dyret kan bevæge sig og spise. Interessant nok opdagede forskerne en særskilt gruppe af peptiderge celler i placozoer, der deler ligheder med neuroner. Disse ligheder blev ikke fundet hos andre tidligt forgrenede dyr, såsom svampe eller kamgeléer.

Forskerne fandt ud af, at de peptiderge celler i placozoer differentierer på samme måde som neurogeneseprocessen hos mere avancerede dyr. De har også genmoduler, der kræves til det præsynaptiske stillads af en neuron, som giver dem mulighed for at sende beskeder. Men de mangler de komponenter, der er nødvendige for at modtage en neuronal besked eller til at lede elektriske signaler.

Derudover viste undersøgelsen, at placozoan-celletyper kommunikerer med hinanden ved hjælp af specifikke proteiner kaldet GPCR'er og neuropeptider, svarende til hvordan neuroner kommunikerer ved hjælp af neuropeptider i forskellige fysiologiske processer.

Resultaterne tyder på, at udviklingen af ​​neuroner begyndte for omkring 800 millioner år siden med fremkomsten af ​​sekretoriske celler i placozoer. Med tiden fik disse celler nye genmoduler, der muliggjorde udviklingen af ​​postsynaptiske stilladser, axoner, dendritter og ionkanaler, hvilket førte til dannelsen af ​​ægte neuroner.

Denne undersøgelse kaster lys over de tidlige stadier af neuronudvikling og giver indsigt i oprindelsen af ​​komplekse nervesystemer set i mere avancerede dyr i dag.

