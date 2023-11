Tiny Beads forbedrer enzymstabiliteten til biokatalyse

Forskere fra Institut for Biologi ved Ruhr Universitet Bochum i Tyskland har opdaget en ny metode til at beskytte enzymer og forbedre deres stabilitet under plasmadrevet biokatalyse. Enzymer er kendt for deres evne til at omdanne substrater til værdifulde produkter, men de er ofte modtagelige for ødelæggelse, når de udsættes for plasma. Men ved at binde enzymer til små perler, var forskerne i stand til at skærme dem mod plasmaets skadelige virkninger og derved holde dem aktive op til 44 gange længere.

Plasma, en energiforsynet gas, bruges typisk som et co-substrat i biokatalyse til at drive enzymatiske reaktioner. I denne undersøgelse fokuserede forskerne på at bruge tekniske plasmaer til at omdanne et substrat til et mere værdifuldt produkt ved at bruge enzymer, der udnytter hydrogenperoxid. De valgte et modelenzym kaldet ikke-specifik peroxigenase (AaeUPO) fra spisesvampen Agrocybe aegerita.

Den vigtigste udfordring, de stod over for, var den hurtige inaktivering af enzymer under plasmabehandling. For at løse dette brugte forskerne teknikken til enzymimmobilisering ved at fastgøre enzymerne til små perler med en porøs overflade. Perlerne satte sig på grund af tyngdekraften i bunden af ​​reaktoren og skabte en beskyttende zone mellem plasmaet og enzymerne.

Forskerne testede forskellige typer perler med forskellige overfladeegenskaber og belægninger. Efter at have immobiliseret enzymerne på perlerne, udsatte de dem for plasma i forskellige varigheder og sammenlignede deres aktivitet med ubehandlede kontroller. Resultaterne viste, at perler med harpiksoverflader, især amino- og epoxybutylperler, gav de bedste resultater, hvilket indikerer en stærk kovalent binding mellem enzymerne og bærermaterialet.

Ved at forlænge plasmabehandlingen for de mest lovende kandidater til op til en time opnåede forskerne desuden en 44-dobling af enzymstabiliteten. Dette gennembrud åbner nye muligheder for at kombinere enzymer med tekniske plasmaer i fremtidige applikationer.

Samlet set beskytter opdagelsen af ​​denne innovative teknik ved hjælp af små perler ikke kun enzymer, men forbedrer også deres stabilitet under plasma-drevet biokatalyse. Dette fremskridt kan føre til udviklingen af ​​mere effektive og bæredygtige biokatalytiske processer til forskellige industrier, herunder lægemidler, bioteknologi og finkemikalier.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er biokatalyse?

A: Biokatalyse er brugen af ​​naturlige katalysatorer, såsom enzymer, til at udføre kemiske reaktioner i forskellige industrielle processer.

Q: Hvad er plasmaer?

A: Plasmaer er gasser med energi, der indeholder forskellige reaktive stoffer, såsom hydrogenperoxid, og som bruges som co-substrater i biokatalytiske reaktioner.

Q: Hvad er enzymimmobilisering?

A: Enzym-immobilisering refererer til teknikken til at binde enzymer til et fast underlag, såsom perler, for at øge deres stabilitet og lette deres genbrug i biokatalyse.

Q: Hvordan beskytter immobilisering på perler enzymer under plasmabehandling?

A: Immobilisering på perler skaber en fysisk barriere mellem plasmaet og enzymerne, der beskytter dem mod de destruktive virkninger og øger deres stabilitet.

Spørgsmål: Hvordan gavner denne innovation biokatalyse?

A: Ved at bevare enzymaktiviteten i længere perioder giver denne innovation mulighed for mere effektive og bæredygtige biokatalytiske processer, hvilket fører til produktion af værdifulde stoffer i industrier som lægemidler og bioteknologi.