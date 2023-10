NASA's Psyche Spacecraft begynder rejsen til metalasteroide

NASAs Psyche-rumfartøj er påbegyndt en seks-årig rejse for at udforske en sjælden asteroide, der primært er lavet af metal. Mens de fleste asteroider er sammensat af sten eller is, vil Psyche være den første mission til en metallisk verden. Forskere mener, at asteroiden, som er opkaldt efter den græske gudinde for sjælen, kan være resterne af en tidlig planets kerne.

Rumfartøjet blev opsendt af SpaceX fra NASAs Kennedy Space Center og forventes at nå asteroiden i 2029. Psyche er den største af de ni kendte metalrige asteroider og er placeret i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Forskere forudser, at asteroiden er fyldt med jern, nikkel og andre metaller, potentielt med spormængder af guld, platin eller sølv.

Udforskningen af ​​denne unikke asteroide kunne give værdifuld indsigt i planeternes indre funktioner, inklusive Jorden. Ved at studere Psyche håber forskerne at få en bedre forståelse af de utilgængelige kerner af klippeplaneter og dannelsen af ​​solsystemet.

Missionen vil udnytte elektrisk fremdrift fra solen, og rumfartøjet vil flyve forbi Mars i 2026 for at få et tyngdekraftsboost. I 2029 vil Psyche forsøge at gå i kredsløb om asteroiden og udføre detaljerede observationer. Rumfartøjet vil blive udstyret med et eksperimentelt kommunikationssystem, der bruger lasere til at transmittere data, hvilket giver mulighed for en betydelig stigning i informationstransmission fra det dybe rum.

NASAs Psyche-mission har været udsat for forsinkelser på grund af softwaretestproblemer, men den er nu på vej til at nå sin destination. Asteroidemissionen falder sammen med et andet NASA-rumfartøj, der for nylig returnerede asteroideprøver til Jorden, hvilket yderligere fremmer vores forståelse af disse udenjordiske objekter.

