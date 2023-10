Undersøgelse identificerer tusindvis af programmerbare DNA-skærende enzymer

En ny undersøgelse fra MIT's McGovern Institute for Brain Research har identificeret tusindvis af programmerbare DNA-skærende enzymer kaldet Fanzors. Fanzorer er RNA-styrede enzymer, der kan programmeres til at skære DNA på specifikke steder, svarende til de bakterielle enzymer, der anvendes i det meget anvendte CRISPR-genredigeringssystem. Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet Science Advances, rapporterer opdagelsen af ​​forskellige naturlige Fanzor-enzymer, der kunne tilpasses til forskning eller medicin.

RNA-guidede enzymer har vist sig at være værdifulde værktøjer i laboratoriet, som demonstreret af succesen med CRISPR-baserede genomredigeringsværktøjer. Disse værktøjer har revolutioneret DNA-modifikation og fremskyndet forskning inden for genterapi. Forskere har siden afdækket forskellige RNA-guide-enzymer i bakterier, der har unikke egenskaber, der er egnede til laboratoriebrug. Den nylige opdagelse af Fanzors udvider grænsen for RNA-styret biologi. Tidligere var sådanne enzymer kun blevet fundet i eukaryote organismer, en gruppe, der omfatter planter, dyr og svampe, karakteriseret ved deres membranbundne kerner.

En potentiel fordel ved at bruge enzymer fra eukaryote organismer er deres potentielle egnethed til brug i andre eukaryoter, herunder mennesker, på grund af deres naturlige udvikling i lignende genetiske miljøer. Tidligere undersøgelser har vist, at Fanzor-enzymer kan gensplejses til præcist at skære specifikke DNA-sekvenser i menneskelige celler. Den nye undersøgelse viser, at nogle fanzorer kan målrette DNA-sekvenser i menneskelige celler selv uden optimering.

Forskerne udvidede den kendte mangfoldighed af Fanzor-enzymer betydeligt ved at identificere over 3,600 Fanzorer i eukaryoter og de vira, der inficerer dem, hvilket førte til identifikation af fem forskellige familier af enzymerne. Sammenlignende analyse af disse enzymer afslørede tegn på en lang evolutionær historie.

Det menes, at Fanzors udviklede sig fra RNA-guidede DNA-skærende bakterielle enzymer kaldet TnpB'er. Forskningen tyder på, at disse bakterielle forgængere kom ind i eukaryote celler flere gange, muligvis gennem transmission af vira eller introduktion af symbiotiske bakterier. Når de først var inde i eukaryote celler, udviklede enzymerne funktioner, der passer til deres nye miljø, såsom et signal, der tillader dem at komme ind i cellekernen og få adgang til DNA.

Eksperimenter udført i undersøgelsen viste, at fanzorer har et særskilt DNA-skærende aktivt sted sammenlignet med deres bakterielle modstykker, hvilket resulterer i større præcision ved skæring af målsekvenser. Desuden mangler Fanzors den promiskuøse aktivitet, der udvises af deres bakterielle forfædre, som skærer andre DNA-sekvenser ud over det tilsigtede mål.

Forskerne håber, at yderligere forskning vil føre til udvikling af sofistikerede genomredigeringsværktøjer baseret på Fanzors. Deres unikke egenskaber gør dem til en lovende ny platform inden for RNA-styrede systemer.

