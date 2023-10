Mysteriet om tidlige lyse galakser løst: Bursty Star Formation

James Webb Space Telescope (JWST) tog for nylig billeder af nogle af universets tidligste galakser, som blev dannet inden for et par hundrede millioner år efter Big Bang. Disse galakser virkede for lyse, for store og for udviklede til deres alder, hvilket udfordrede standardmodellen for kosmologi. Ny forskning offentliggjort i The Astrophysical Journal Letters tyder imidlertid på, at sprængfyldt stjernedannelse, et fænomen, der involverer korte, intense perioder med stjernernes fødsel og død efterfulgt af længere, roligere faser, kan forklare dette mysterium.

Forskerne brugte avancerede computersimuleringer fra projektet Feedback of Relativistic Environments (FIRE) til at undersøge dette problem. Simuleringerne afslørede, at sprængfyldt stjernedannelse kunne forklare den overraskende lysstyrke observeret i de tidlige galakser fanget af JWST. Sprængfyldte stjernedannelser er almindelige i galakser med lav masse og er karakteriseret ved udbrud af stjernedannelse efterfulgt af supernovaeksplosioner, som udstøder gas, der senere falder tilbage og danner nye stjerner. Men når galakser bliver massive nok, holder deres tyngdekraft galaksen sammen og bringer den i en stabil tilstand, hvilket forhindrer udstødning af gas.

Hvis den bekræftes, ville denne forklaring undgå behovet for revisioner eller justeringer af standardmodellen for kosmologi. Resultaterne kaster lys over det kosmiske daggrys fysik og udfordrer tidligere spekulationer om det tidlige univers. Ved at levere solide observationsbeviser har JWST i høj grad øget vores forståelse af de fysiske detaljer i galakser og giver os mulighed for at gense og studere fysikken i det tidlige univers.

kilder:

– The Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, en postdoktor ved Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, en astronom ved Northwestern University