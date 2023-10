Nobelprisen i kemi 2023 tildelt for opdagelsen og udviklingen af ​​kvanteprikker

Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi har tildelt Nobelprisen i kemi 2023 til Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus og Alexei I. Ekimov for deres bemærkelsesværdige opdagelse og udvikling af kvanteprikker. Kvanteprikker er små partikler, der gengiver farver baseret på deres størrelse, hvilket gør dem perfekte til tv-skærme.

Kvanteprikker virker ved at lede lys gennem et filter, der indeholder disse prikker. Filteret gengiver farver baseret på bredden af ​​kvanteprikkerne. En kvanteprik på syv nanometer omdanner lys til rødt, fem nanometer omdanner det til grønt, og tre nanometer omdanner det til blåt. Denne teknologi giver mulighed for mere nøjagtig farvegengivelse sammenlignet med traditionelle LED-LCD- og OLED-tv'er.

Nogle af de bedste OLED-tv'er, der i øjeblikket er tilgængelige, bruger kvantepunktfiltre. Disse tv er kendt som QD-OLED TV, og de tilbyder overlegen farvenøjagtighed og lysstyrke. To QD-OLED TV skiller sig ud som de bedste valg på markedet.

Samsung S95C OLED TV bruger et kvantepunktfilter til at forbedre lysstyrken og farvenøjagtigheden. Den kan varmt anbefales på grund af dens imponerende lysstyrke og den praktiske One Connect-boks til kabelstyring. Dette TV har i øjeblikket titlen som det bedste OLED TV testet af eksperter.

Sony Bravia XR A95K OLED TV var den tidligere leder i OLED TV-kategorien, men er blevet overgået af S95C. Den kan prale af enestående farve og lysstyrke, især i HDR, takket være dets kvantepunktfilter. Sony udgav også Sony Bravia XR A95L OLED TV, som lover endnu bedre lysstyrke end sin forgænger.

Ved at vælge et OLED-tv med prisvindende quantum dot-teknologi kan forbrugerne sikre sig, at de investerer i en overlegen seeroplevelse. Disse tv'er tilbyder forbedret farvegengivelse og lysstyrke, hvilket gør dem til de bedste valg for dem, der ønsker at opgradere deres hjemmeunderholdningsopsætning.

Kilde: Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi