En teenageforsker opdager en hveps med evnen til at bore gennem plastik

I en bemærkelsesværdig opdagelse har en teenageforsker ved navn Matvey Nikelshparg fundet ud af, at en art af snyltehvepse har evnen til at bore gennem plastik. Nikelshparg, som har en passion for at studere snyltehvepse, gjorde denne opdagelse, mens han udførte eksperimenter med insekterne i sit hjemmelaboratorium.

Den pågældende art, Eupelmus messene, er en lille hveps, der typisk lægger sine æg på eller inde i andre insekter. Disse hvepse bruger et organ kaldet en ovipositor til at bore ind i hærdede plantevækster, kendt som galder, som beskytter larverne fra andre hvepsearter. Nikelshparg observerede dog, at E. messene-hvepsen kunne bruge sin æglægger til at bore gennem en petriskål af plastik og lægge et æg uden for beholderen.

Nikelshparg rapporterede sine resultater i The Journal of Hymenoptera Research. Han udførte eksperimenter for at udforske, hvad der ville ske, når flere E. messene hvepse blev placeret med en enkelt værtslarve i en petriskål. Mens de fleste hvepse straks angreb larven, valgte en person i stedet at bore sig ind i fadets polystyrenvæg. Denne adfærd blev observeret hos otte ud af 56 rejste hvepse.

Processen med at bore gennem plastik tog over to timer for hvepsene, hvor de holdt pauser til frokost eller vand. Forskerne bemærkede også, at hvepsens borebevægelse adskilte sig fra deres boring i galder. Det viste sig, at hvepsene havde en fleksibel boreadfærd, når det kom til plastoverflader.

Disse hvepses evne til at trænge igennem plastik giver spændende spørgsmål. Det er uklart, hvordan hvepsene punkterer den glatte overflade af petriskålen, især da revner, som de normalt udnytter i galder, ikke er til stede i plastik. Derudover er det stadig ukendt, hvorfor andre beslægtede arter ikke udviser samme adfærd.

Denne opdagelse kunne have bredere implikationer for forståelsen af ​​punkteringsværktøjerne for forskellige insekter, herunder myg, der bærer sygdomme. Det kan endda føre til udvikling af nyt kirurgisk udstyr inspireret af hvepsenes boreevner.

kilder:

– Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, biolog ved universitetet i Ljubljana i Slovenien