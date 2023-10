The Sounds of Pando: At lytte til det gamle træs kommunikation

Der er for nylig blevet lavet optagelser, der giver os mulighed for at høre lydene produceret af en af ​​de mest omfattende og ældgamle levende organismer på Jorden. Pando, en massiv skov dannet af et enkelt træ, er en bemærkelsesværdig plante, der tilhører den rystende aspeart. Med 47,000 stængler, der alle besidder identisk DNA, spreder Pando sig over 100 acres i Utah. Med en anslået alder på potentielt 12,000 år gammel vejer dette kolossale levende væsen 6,000 tons og kan prale af trælignende stængler, der tårner sig op til 24 meter.

Lydkunstner Jeff Rice samarbejdede med Friends of Pando for at optage lydene fra denne skjulte organisme. Ved at placere en hydrofon i en fordybning ved bunden af ​​en gren og tråde den ned til træets rødder, opdagede Rice en svag lyd, og fangede endda vibrationer under et tordenvejr. Kunstneren mener, at vibrationerne er forårsaget af millioner af blade i skoven, der vibrerer og sender deres vibrationer ned gennem grenene og ned i jorden.

Pandos rodsystem er indbyrdes forbundet, som det fremgår af de fangede lyde af dunk, når der blev banket på en gren på afstand. Mens delte rodsystemer er almindelige hos aspearter, skiller Pando sig ud på grund af sin bemærkelsesværdige størrelse og alder.

Denne hidtil usete mulighed for at lytte til lyden af ​​Pando har både kunstnerisk og videnskabeligt potentiale. Lance Oditt, grundlæggeren af ​​Friends of Pando, ser potentialet i at bruge disse lyddata i videnskabelige undersøgelser for bedre at forstå det enorme skjulte hydrauliske system uden at forårsage skade.

Jeff Rice understregede betydningen af ​​naturlige lyde i miljøundersøgelser og udtalte, at de er en registrering af lokal biodiversitet og kan bruges til at måle miljøændringer. Desværre er Pando i øjeblikket i en tilstand af tilbagegang på grund af menneskelige aktiviteter såsom rydning af levesteder og udryddelse af rovdyr, der hjælper med at kontrollere planteædende populationer. Dette rejser bekymringer om fremtiden for denne ekstraordinære organisme og det økosystem, den understøtter.

