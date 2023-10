Utrolige fakta, du sandsynligvis ikke har hørt før

Forbered dig på at få dit sind blæst med disse forbløffende fakta, som du sandsynligvis ikke har hørt før. Vi har samlet en liste over spændende oplysninger fra Facebook-siden 'Usædvanlige fakta'. Så lad os dykke ned i en verden af ​​utrolig viden!

Vidste du, at honning aldrig fordærves? Arkæologer har fundet potter med honning i gamle egyptiske grave, der er over 3,000 år gamle og stadig perfekt spiselige. Honning har naturlige konserveringsmidler og et lavt fugtindhold, som forhindrer vækst af bakterier og gær.

Apropos oldtiden, vidste du, at Cleopatra boede tættere på bygningen af ​​Pizza Hut end på opførelsen af ​​den store pyramide i Giza? Kleopatras regeringstid sluttede i 30 f.Kr., mens Den Store Pyramide stod færdig omkring 2560 f.Kr. Pizza Hut blev på den anden side etableret i 1958.

Hvis du er fan af Titanic, vil du blive overrasket over at høre, at der stadig er overlevende i live i dag. Millvina Dean, den yngste passager på Titanic, døde i 2009, men der er et par andre, der var så heldige at undslippe tragedien og leve et langt liv.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor ananas kaldes ananas, når de ikke har noget at gøre med fyrretræer? Nå, det viser sig, at navnet "ananas" stammer fra frugtens lighed med fyrrekogler. Ordet "æble" blev tilføjet senere på grund af dets søde og æble-lignende smag.

Her er en anden overvældende kendsgerning: mennesker har været på månen flere gange, end de har været i den dybeste del af havet. Mens 12 mennesker har gået på månen, har kun tre nået bunden af ​​Mariana-graven, det dybeste punkt i havet i det vestlige Stillehav.

