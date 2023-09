Gliese 367 b: En ultra-tæt exoplanet med en mystisk oprindelse

Astronomer har opdaget en bemærkelsesværdig exoplanet kaldet Gliese 367 b, også kendt som Tahay, som har fanget deres opmærksomhed på grund af dens unikke egenskaber. Gliese 367 b er kategoriseret som en ultrakort periode (USP) planet, der fuldfører et kredsløb om sin stjerne på kun 7.7 timer. Det er en af ​​næsten 200 andre USP-planeter, der er blevet identificeret indtil videre. Det, der dog adskiller Gliese 367 b, er dens utrolige tæthed, næsten det dobbelte af Jorden.

Med så høj tæthed mener forskerne, at Gliese 367 b næsten udelukkende må bestå af jern, da dens stenede kappe er blevet fjernet. Elisa Goffo, hovedforfatteren til en nylig undersøgelse af Gliese 367 b, sammenligner den med en jordlignende planet uden dens stenede kappe.

Gliese 367 b blev oprindeligt opdaget ved hjælp af data fra NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Efterfølgende forskning har forbedret målinger og givet en mere nøjagtig vurdering af dens masse og radius. Planetens masse er nu bestemt til at være 63 % af Jordens, og dens radius er 70 % af Jordens.

Et af de spændende aspekter ved Gliese 367 b er dens oprindelse. Det er højst usandsynligt, at planeten er dannet i sin nuværende tilstand. En mulighed er, at det er kernen af ​​en planet, der fik fjernet sin kappe gennem en katastrofal begivenhed eller kollisioner med andre protoplaneter under dens tidlige dannelse. En anden mulighed er, at Gliese 367 b var omgivet af et jernrigt område i den protoplanetariske skive, hvorfra den blev dannet.

Forskningen udført af Goffo og hendes team afslørede også tilstedeværelsen af ​​yderligere to planeter i Gliese 367-systemet: Gliese 367 c og d. Tilstedeværelsen af ​​disse yderligere planeter understøtter forestillingen om, at USP-planeter ofte findes i systemer med flere planeter, hvilket antyder mulige dannelsesscenarier.

Gliese 367 b er medlem af en unik klasse af exoplaneter kaldet super-Mercuries. Disse planeter har en sammensætning, der ligner Merkur, men er større og tættere. Gliese 367 b er især den tætteste USP-planet, der er opdaget hidtil, med en jernkerne, der udgør 91% af dens masse.

Mens den nøjagtige oprindelse af Gliese 367 b forbliver et mysterium, fortsætter dens usædvanlige egenskaber med at udfordre nuværende modeller for planetarisk dannelse. Yderligere undersøgelser og observationer af denne fascinerende exoplanet kan give værdifuld indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​planeter under ekstreme forhold.

kilder:

– The Astrophysical Journal Letters – “Selskab for den ultrahøje tæthed, ultrakorte periode Sub-Earth GJ 367 b: Opdagelse af to yderligere lavmasseplaneter på 11.5 og 34 dage”

– Universitetet i Torino – Elisa Goffo, hovedforfatter

– NASAs Goddard Space Flight Center – NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite

– Det Europæiske Sydobservatorium