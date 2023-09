Kosmisk lyskontakt: Stjerne, der bliver suget ind i sort hul, udviser strålende blink

Astronomer har gjort en spændende opdagelse om en stjerne, der ligger 500 millioner lysår væk. Denne stjerne, kaldet Swift J0230, er nogenlunde på størrelse med vores sol og bliver gradvist fortæret af et lille sort hul. Det interessante aspekt af dette fænomen er, at astronomer observerede strålende glimt, der fulgte med begivenheden. Disse blink skinner klart i en periode på syv til 10 dage og ophører derefter pludselig, som ligner et svirp med en lyskontakt. Cirka en måned senere gentager det sorte hul processen med stjernen.

Stjerneudskillelsesmassen på denne måde er kategoriseret som en hvid dværg, og processen er kendt som en tidevandsafbrydelse. Kun omkring 100 sådanne begivenheder er blevet observeret indtil videre. Det er ikke ualmindeligt, at stjerner delvist bliver makuleret af sorte huller som dette, og forskning tyder på, at disse delvise forstyrrelser endda kan være mere udbredte end komplette. Men tidligere tilfælde af delvise forstyrrelser opstod enten med få timers mellemrum eller en gang om året. Opdagelsen af ​​Swift J0230 giver et mellemliggende scenarie.

Forskerne kalder dette fund for en "serendipitøs opdagelse", fordi tidligere observationer ikke opdagede den forstyrrende begivenhed. De første observationer i juni afslørede et hurtigt fald i stjernens lysstyrke på den fjerde dag, hvilket faldt med en faktor 20 på kun 57 kilosekunder (15.8 timer). Stjernen blev derefter svær at observere. Forskerne mener, at Swift J0230 er placeret nær centrum af galaksen, hvor sorte huller typisk findes, hvilket falder sammen med placeringen af ​​en Type-II supernova opdaget i 2020. Muligheden for, at det er en stjerneeksplosion anses dog for usandsynlig.

Det sorte hul, der forbruger Swift J0230, ligger i en lille galakse kaldet 2MASX J02301709+2836050 og har en masse, der er omkring 10,000 til 100,000 gange solens. Denne undersøgelse markerer den første observation af en stjerne på størrelse med vores sol, der bliver revet af et sort hul. Forskerne sigter efter at forstå, hvorfor denne stjerne kun er delvist forstyrret, da den nuværende forståelse af forstyrrende begivenheder antyder, at en stjernes nærhed til et sort hul bestemmer omfanget af dens makulering. Stjernens tæthed ser også ud til at være en væsentlig medvirkende faktor.

kilder:

– Papir offentliggjort i Nature Astronomy: (kildeartikel)