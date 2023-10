Astroforge forbereder sig til den første kommercielle Deep Space Mission

Astroforge, en Californien-baseret virksomhed, gør betydelige fremskridt i sin mission om at udvinde ædle metaller i rummet. Virksomheden er klar til at opsende sit rumfartøj, Brokkr-2, på en raket som en del af SpaceX's Artemis-program næste år. Det vil være første gang, at en privat virksomhed sender en mission ud i det dybe rum.

Motivationen bag rumminedrift er det stigende behov for metaller, efterhånden som verden skifter væk fra fossile brændstoffer og mod vedvarende energi. Jordens ressourcer er begrænsede, og minedrift på traditionelle steder kommer med økonomiske og miljømæssige omkostninger. Imidlertid indeholder mange asteroider i vores solsystem et væld af metaller, såsom kobolt, nikkel og platingruppemetaller, som er afgørende for fremtidens industrier. Derudover har disse asteroider højere koncentrationer af metaller end på Jorden, hvilket betyder, at der skal udvindes mindre materiale for at producere flere metaller.

Astroforge sigter mod at udnytte dette marked ved med succes at kommercialisere minedrift i rummet. Mens andre virksomheder tidligere har prøvet rumminedrift, mener Astroforge, at det nuværende landskab er mere gunstigt på grund af reducerede omkostninger og tilgængeligheden af ​​hyldekomponenter fra et blomstrende økosystem af rumvirksomheder. De samlede omkostninger ved Astroforges Brokkr-2-mission anslås til at være mindre end $10 millioner.

Astroforges grundlæggere, Matt Gialich og Jose Acain, har begge baggrunde inden for rumteknik, med erfaring fra SpaceX og andre rumfartsvirksomheder. De anerkendte potentialet for rummissioner, men blev afskrækket af de bureaukratiske udfordringer forbundet med at arbejde på dybe rumprojekter. I stedet besluttede de at opsende Astroforge for at udnytte fremskridtene inden for rumteknologi og potentialet for lavere opsendelsesomkostninger.

Til sin første dybe rummission har Astroforge målrettet en asteroide af M-typen, der menes at indeholde en højere koncentration af metaller end Jorden. Mens den første mission vil involvere en forbiflyvning af asteroiden til dataindsamling og udforskning, håber Astroforge at bruge disse oplysninger til fremtidige minedrift.

Astroforges fremskridt i udviklingen af ​​sit rumfartøj og succesfulde testaffyring af sine raketter viser, at det er parat til en kommerciel dyb rummission. Med den stigende efterspørgsel efter metaller og pladsressourcernes potentiale til at opfylde disse behov, er Astroforge klar til at gøre en betydelig indflydelse i mineindustrien.

Kilde: Forbes