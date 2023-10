Ny forskning peger på Ancient Mud Lake som potentiel kilde til beviser for liv på Mars

Forskere, der søger efter beviser for tidligere beboelighed på Mars, vil måske fokusere deres opmærksomhed på en gammel muddersø, ifølge ny forskning. Mens regioner med rigelige sedimenter generelt anses for at være gode udgangspunkter for søgningen, tyder undersøgelsen på, at det kan være mere frugtbart at udforske kilden til sedimenterne frem for de områder, hvor de flød ind.

Forskerne foreslår, at Hydraotes Chaos-regionen, en underregion af Oxia Palus, indeholder en gammel muddersø, som kunne rumme skjulte beviser på tidligere liv. Muddersøen, dannet af udledninger fra gasladet mudderstenstratigrafi for næsten 4 milliarder år siden, giver et unikt indblik i gamle grundvandsmaterialer.

I modsætning til de store oversvømmelseskanaler, der dækker Mars, forenkler det flade bassin i Hydraotes Chaos undersøgelsen af ​​Mars grundvandsmagasiner og reducerer risikoen for overjordisk sedimentær opsamling. Desuden kan undergrunden på Mars være forblevet beboelig, selv efter at planetens overflade blev ugæstfri. Derfor kunne udforskning af sedimenterne i muddersøen afsløre beviser på liv fra Mars' geologiske fortid.

NASA Ames betragter sletterne i Hydraotes Chaos som et muligt landingssted for en fremtidig mission med fokus på at søge efter biomarkører, specifikt lipider, som har potentialet til at udholde milliarder af år på Mars. Regionen præsenterer også andre fascinerende funktioner, såsom udbredte muddervulkaner og diapirer, som giver indsigt i Mars' underjordiske processer og strukturer.

Denne forskning kaster lys over Mars' komplekse geologi og understreger vigtigheden af ​​at undersøge sedimentrige områder, som den gamle muddersø i Hydraotes Chaos, i søgen efter at afsløre beviser på tidligere beboelighed og potentielle tegn på liv.

kilder:

– “Undersøgelse af beviser for sedimentære udbrudsrester i Mellem-Amazonas akvifer i et kaotisk terræn på Mars” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, seniorforsker ved Planetary Science Institute