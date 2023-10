Forskere udfører kvantesimulering af omvendt tidsflow ved hjælp af entanglement

Forskere ved University of Cambridge har gjort en spændende opdagelse inden for kvantemekanikkens område. Ved at manipulere kvanteforviklinger var de i stand til at simulere, hvad der kunne ske, hvis tidens flow blev vendt. Ledet af David Arvidsson-Shukur fra Hitachi Cambridge Laboratory forbandt holdet deres teori til kvantemetrologi, et felt, der bruger kvanteteori til at lave meget følsomme målinger. Eksperimentet involverede sammenfiltring af to partikler, hvoraf den ene blev manipuleret for at ændre den anden partikels tidligere tilstand og dermed ændre eksperimentets resultat.

Entanglement refererer til, når en gruppe partikler deler identiske kvantetilstande selv efter at være adskilt af store afstande. Dette fænomen understøtter kvanteberegning, hvor sammenfiltrede partikler bruges til at udføre komplekse beregninger. Mens konceptet med partikler, der rejser tilbage i tiden, har været genstand for debat, kaster Cambridge-teamets tilgang nyt lys over mulighederne.

Holdets simulering viste, at det teoretisk er muligt at ændre tidligere handlinger med tilbagevirkende kraft ved hjælp af kvantesammenfiltringsmanipulation. For eksempel illustrerede de, hvordan nogen kunne sende en gave til en anden person på dag ét uden at kende deres ønskeliste indtil dag to, men alligevel formår at ændre, hvad der blev sendt på dag ét baseret på de modtagne oplysninger. Denne innovation åbner op for potentielle anvendelser inden for kvantecomputere og andre teknologier.

Eksperimentet afslørede en 75 % chance for fiasko for den observerede effekt, hvilket betyder, at det ønskede resultat kun blev opnået i én ud af fire kørsler. For at afbøde dette foreslog forskerne at sende mange sammenfiltrede fotoner og bruge et filter til at fjerne ukorrigerede fotoner, hvilket sikrer, at nogle i sidste ende vil bære den opdaterede information. Mens holdet præciserer, at deres arbejde ikke muliggør traditionelle tidsrejser, repræsenterer det en betydelig udforskning af grundlaget for kvantemekanik og et middel til at rette op på tidligere fejl for en bedre fremtid.

Undersøgelsen blev støttet af forskellige fonde og organisationer, herunder Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College og Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Kilde: Cambridge University, Physical Review Letters